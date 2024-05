Spis treści: 01 Nowe loty prosto z Krakowa

02 Loty z Krakowa do Kuwejtu - informacje i ceny

03 Czy warto lecieć?

Nowe loty prosto z Krakowa

Krakowski port lotniczy zyska wkrótce zupełnie nowe połączenie, które z pewnością was zaskoczy. Linie lotnicze Jazeera Airways ogłosiły, że do siatki swoich połączeń dodają lot Kraków-Kuwejt. Już w czerwcu rozpoczną się loty, dzięki którym polecimy do kolejnego bliskowschodniego państwa z Krakowa. Kolejnego, bo do oferty zostały dodane również loty do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które są obsługiwane przez Air Arabia.

Co wiemy o lotach z Krakowa do Kuwejtu? Sprawdźmy.

Loty z Krakowa do Kuwejtu - informacje i ceny

Loty z lotniska Kraków-Balice do Kuwejtu będą odbywać się dwa razy w tygodniu - we wtorki i piątki na pokładzie samolotu Airbus A320. Pierwszy lot zaplanowano na 11 czerwca, zatem rotacja rozpocznie się już praktycznie za miesiąc. Sama podróż nie potrwa długo. Lot z Krakowa do Kuwejtu trwać będzie 4 godziny i 40 minut - rozpocznie się o 13:15, a na miejscu będziemy o 18:55 czasu lokalnego. Powrót odbędzie się o 8:30 rano, a samolot w Krakowie zamelduje się o 12:30.

Obecnie w systemie przewoźnika pojawiły się bilety na tylko kilka rotacji. Ich ceny prezentują się mniej więcej podobnie - przykładowy lot we wtorek i powrót po tygodniu to koszt 263,70 euro + 292,80 euro. Łącznie lot w obie strony kosztuje 556,50 euro, czyli nieco ponad 2400 złotych. Nie jest to mało, a warto wspomnieć, że Jazeera Airways to kuwejcki budżetowy przewoźnik. Cóż, to spora kwota za wcale nie tak długi lot.

Czy warto lecieć?

Zestawienie ceny 2400 złotych i określenia "tani przewoźnik" nieszczególnie zachęca. Z drugiej strony to jedyny bezpośredni lot do Kuwejtu z Polski, który będzie dostępny. Jeżeli akurat ten kraj znalazł się na waszej liście marzeń, to cena okaże się możliwa do przełknięcia.

A sam Kuwejt odwiedzić warto, zwłaszcza gdy lubicie państwa położone na Bliskim Wschodzie, ich kulturę czy jedzenie. Symbolem stolicy kraju (miasta Kuwejt) z pewnością są charakterystyczne dwie wieże, które zapraszają do umieszczonych wewnątrz restauracji i nie tylko. Poza tym w mieście znajdziemy choćby Wielki Meczet (mieści do 10 000 osób), pałace Emira czy sztucznie stworzoną wyspę.