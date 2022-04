Wiele osób uciekło z Ukrainy już podczas pierwszych dni rosyjskiej inwazji. Ludzie na nogach, samochodami lub pociągami udali się do granicy sąsiadujących państw. Licząca zaledwie 2,6 miliona mieszkańców Mołdawia przyjęła już do siebie ponad 400 tysięcy uchodźców. Część z nich przeszła dalej i trafiła do Rumunii, na Węgry i do Słowacji. Jednak najwięcej osób uciekających przed wojną znalazło schronienie w Polsce. Według danych Straży Granicznej do naszego kraju trafiły niemal 3 miliony uchodźców.

Pomimo tego, że już miliony Ukraińców z przewagą kobiet i dzieci opuściło swój kraj, nadal znajduje się wielu obywateli na terenach objętych działaniami militarnymi. Ukrzaliznycia, ukraińskie przedsiębiorstwo kolejowe utworzyło dwie linie na trasie Kijów - Przemyśl, które przerzucą te osoby do Polski. Akcja została tak zaplanowana, by krótko po przybyciu, uchodźcy mogli przesiąść się do pociągu w głąb kraju do Krakowa, lub obrać kurs do Pragi lub Berlina. Niemcy i Czechy są aktualnie dużo mniej obłożone uchodźcami z Ukrainy niż Polska. Takie rozwiązanie może nieco zdjąć ciężar z rodzimej infrastruktury.

Ukrzaliznycia udostępniła informację o tym, że do Przemyśla będą kursować dwie linie - wieczorna 705 i poranna 715. Pierwszy pociąg 705 wyruszył do Przemyśla już wczoraj o godzinie 17 i planowo miał dotrzeć na miejsce o 5 rano. Stamtąd będzie można obrać wygodne połączenie o 5:50 do Krakowa, o 7:07 do Berlina i o 7:22 do Pragi. Są to stałe godziny kursów.

Ukraińcy, którzy przekroczyli granicę 24 lutego mogą liczyć na bezpłatne bilety 2. klasy na pociągi PKP Intercity TLK i IC. Do skorzystania z tego są upoważnieni:

dzieci do lat 18;

kobiety;

mężczyźni powyżej 60 lat;

niepełnosprawni mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat.