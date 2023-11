Spis treści: 01 LOT i plany od 2024 roku

02 Dwóch konkurentów walczy o LOT

03 Nie tylko Airbus

LOT i plany od 2024 roku

Do 2028 roku polski przewoźnik ma rozbudować swoją flotę do około 110 samolotów. Nie wiadomo dokładnie, jakie modele wejdą w skład nowych zamówień, ani kiedy faktycznie uda się jego poszczególne etapy skompletować. Czego możemy spodziewać się po Polskich Liniach Lotniczych LOT?

Na pewno wiele informacji wyjdzie na światło dzienne w 2024 roku, kiedy to zapadać będą konkretne decyzje. Sama modernizacja i poszerzanie floty będzie odbywać się etapami, więc już w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy zobaczymy nowe maszyny w malowaniu rodzimego przewoźnika. O jakich samolotach mowa?

Reklama

Dwóch konkurentów walczy o LOT

Z okazji przedstawiania nowej strategii linii lotniczych LOT, o swoich samolotach chętnie opowiadali przedstawiciele dwóch producentów - to Embraer i Airbus, które mają szansę na podpisanie umów z polskimi liniami lotniczymi. Obecnie firmy te oferują kontrakty na maszyny A220 i E195 E2.

W obydwu przypadkach możliwe byłoby nabycie samolotów świetnie sprawdzających się podczas lotów do niektórych portów w Azji i Ameryce Północnej. To jedne z ważniejszych kierunków, w których LOT chce latać w ramach zapowiedzianych planów rozwoju siatki połączeń. Nowe modele samolotów to potencjalnie E-jety i A220. W obu przypadkach ewentualna przesiadka mogłaby się odbyć sprawnie.

Ważnym czynnikiem przy wyborze samolotów okaże się z jednej strony komfort i oczekiwania pasażerów, z drugiej dostępność maszyn i możliwość szybkiej realizacji zamówienia. Obecne plany zakładają rozszerzanie floty o średnio 7 do 8 samolotów rocznie.

Nie tylko Airbus

Choć ostatni LOT ma najbliżej do Airbusa i Embraera, to w planach nadal są działania z maszynami ze stajni Boeinga. Mowa tutaj choćby o dalece idącej modernizacji popularnych Dreamlinerów. Samoloty te w liniach lotniczych LOT są dostępne już od jakiegoś czasu, a niedługo przejdą gruntowną przebudowę.

Zmienione zostanie wnętrze, całość będzie bardziej komfortowa, a do użytku pasażerów oddane zostaną specjalne fotele (zależnie od klasy). Na pokładach nie zabraknie WiFi, a ulepszony system pokładowej rozrywki będzie niezawodnym sposobem na długie podróże. W Dreamlinerach LOT-u zmieni się praktycznie wszystko i to na lepsze.