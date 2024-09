Nowość w polskim uzdrowisku. To będzie symbol tego kultowego miejsca

Uzdrowiska, czyli miejscowości, w których można znaleźć różnego rodzaju naturalne czynniki lecznicze, są chętnie odwiedzane nie tylko przez udających się do sanatoriów kuracjuszy, ale i przez turystów.

To bowiem często bardzo malowniczo położone punkty, zasobne nie tylko w prozdrowotne elementy, ale i np. zabytki. Lista uzdrowisk w Polsce jest dość długa, tym bardziej cieszy, że co rusz pojawiają się informacje o nowych inwestycjach mających na celu uświetnienie takich miejsc.

Popularne małopolskie uzdrowiska

Wiele miejscowości uzdrowiskowych znajduje się na przykład w Małopolsce. W dodatku ostatnimi czasy postępuje ich rozkwit. Niedawno otwarta została nowa atrakcja dla kuracjuszy i turystów w Krynicy, która słynie z bogatego profilu leczenia dzięki obecnym tam wodom mineralnym i leczniczym, a teraz ogłoszono plan rozwoju kolejnego małopolskiego uzdrowiska.

Tym razem sprawa tyczy się położonej na pograniczu Pienin i Beskidu Sądeckiego Szczawnicy. Miasto zasobne jest w wody mineralne zwane szczawami, które wpłynęły na nadanie Szczawnicy statusu uzdrowiska. Do tego malownicze położenie miasta sprawia, że regularnie utrzymuje się na wysokiej pozycji w zestawieniach najpiękniejszych uzdrowisk w Polsce. W dodatku wkrótce Szczawnica ma zyskać nowy symbol.

Zdjęcie Szczawnica jest pięknie położona i oferuje bogaty pakiet zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych.

Uzdrowisko Szczawnica zyska nowy symbol

Miasto szuka bowiem artysty, który stworzy projekt podobny do atrakcji we Wrocławiu, Krakowie czy Lublinie. W przypadku Szczawnicy chodzi o symbol w postaci owieczek. Planowany szlak turystyczny z umieszczonymi tu i ówdzie małymi figurkami to nawiązanie do widowiskowego zwyczaju, podczas którego ulice uzdrowiska zalewa morze puchatych owiec - redyk co roku zachwyca tłumy kuracjuszy i turystów w Szczawnicy.

- Czegoś takiego jeszcze w Szczawnicy nie było. Wrocław ma krasnale, Gdańsk lwy, a Szczawnica będzie mieć owieczki. Tworzymy nową atrakcję turystyczną, którą będzie szlak owieczek w różnych, wyjątkowych miejscach naszego miasta. Dlaczego owieczka? Mamy największy redyk w Polsce i cały region Pienin jest kojarzony z pasterstwem — powiedział burmistrz Szczawnicy Bogdan Szewczyk.

10 kluczowych lokalizacji w Szczawnicy

Rzeźby staną w 10 kluczowych lokalizacjach Szczawnicy i pobliskich wsi. Jako takie miasto wymieniło:

Park Dolny,

Przystań flisacka w Szczawnicy,

Ul. Zdrojowa w Szczawnicy,

Plac Dietla (tutaj w „Domu nad zdrojami” znajduje się Pijalnia Wód Leczniczych ),

), Promenada spacerowa,

Parking kościelny w Szlachtowej,

Ryneczek w Jaworkach,

Stacja Dolna Kolejki na Palenicę,

Alejka przy Dworcu Gościnnym,

Plac przy DH Halka.

- Szczawnica to urocze miasteczko, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, od wyjątkowych skarbów kultury górali pienińskich, po jedyną w swoim rodzaju zdrową wodę mineralną. Ta nietuzinkowa oferta turystyczna sprawia, że co roku do Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek przyjeżdża rzesza turystów - zaznacza miasto w ogłoszeniu dotyczącym konkursu na projekt.

Jakie choroby leczy się w Szczawnicy?

Zanim wyłoniony zostanie zwycięzca konkursu na projekt owieczek i utworzona zostanie nowa atrakcja Szczawnicy minie jeszcze trochę czasu. Nie zmienia to faktu, że uzdrowisko posiada wiele innych walorów, które sprawiają, że warto je odwiedzić o każdej porze roku. Jest to piękne położenie, wiele szlaków prowadzących ze Szczawnicy w Pieniny, a także zachwycająca architektura uzdrowiskowa. Ponadto każdy może skorzystać np. z ogólnodostępnych źródeł, Pitoniakówka, Wanda i Szymon znajdują się w okolicach Parku Dolnego przy kaplicy, przy zejściu do kolejki na Palenicę oraz w pobliżu ul. Skotnickiej za garażami.

Jak wygląda oferta leczenia w Szczawnicy? Leczenie sanatoryjne obejmuje np. schorzenia układu oddechowego, np. przewlekłe stany zapalne nosa i gardła, schorzenia aparatu głosowego, problemy z alergią, które dotyczą dróg oddechowych, a także astmę oskrzelową. Ponadto wody lecznicze Szczawnicy poleca się przy nieżytach żołądka, zaparciach, skazie moczowej czy osteoporozie.