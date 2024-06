Spis treści: 01 Co to jest UNESCO?

02 Jakie obiekty UNESCO są w Polsce?

03 Gdzie jest najwięcej obiektów UNESCO?

Co to jest UNESCO?

Powołanie do życia organizacji UNESCO miało miejsce wraz z podpisaniem jej konstytucji. Nastąpiło to 16 listopada 1945 roku. Celem organizacji jest czuwanie nad zachowaniem dzieł kultury, zabytków, dzieł sztuki, ksiąg i wszystkiego, co można uznać za dziedzictwo kulturowe czy też przyrodnicze.

Charakterystycznym przejawem działalności organizacji jest lista światowego dziedzictwa UNESCO. W jej skład wchodzą poszczególne zabytki, dzieła i nie tylko, które cechuje wysoka, wyjątkowa i powszechna wartość dla całej ludzkości. Na liście znajdziemy wiele wybitnych miejsc, które kojarzone są przez ludzi na całym świecie. Takie obiekty można również znaleźć w Polsce.

Jakie obiekty UNESCO są w Polsce?

Ile obiektów UNESCO jest w Polsce? Nasz kraj może pochwalić się aż 17 obiektami na liście światowego dziedzictwa. Wśród nich wymienia się 15 obiektów kulturowych i 2 naturalne. Jak prezentuje się lista w przypadku naszego kraju? Oto ona:

Historyczne Centrum Krakowa,

Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni,

Historyczne Centrum Warszawy,

Stare Miasto w Zamościu,

Zamek Krzyżacki w Malborku,

Średniowieczny zespół miejski Torunia,

Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945),

Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy, a także park pielgrzymkowy,

Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy,

Drewniane kościoły południowej Małopolski: Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa,

Hala Stulecia we Wrocławiu,

Park Mużakowski nad Nysą Łużycką (obiekt transgraniczny polsko-niemiecki Muskauer Park/Park Mużakowski),

Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat (wpis obejmuje 16 cerkwi, z których 8 znajduje się w Polsce, a 8 na Ukrainie),

Krzemionkowski region pradziejowego górnictwa krzemienia pasiastego,

Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach oraz system gospodarowania wodami podziemnymi,

Puszcza Białowieska,

Lasy bukowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym (jako komponent obiektu: Pradawne i pierwotne lasy bukowe w Karpatach i innych regionach Europy).

Jak widać, listę w przypadku Polski zdecydowanie zdominowały obiekty kulturowe. Widzimy wśród nich m.in. centrum Krakowa czy średniowieczny zespół miejski z Torunia, ale także pojedyńcze obiekty, jak na przykład wrocławską Halę Stulecia. Nie zabrakło też naszej przyrodniczej perły w koronie pod postacią Puszczy Białowieskiej. Okazuje się, że podczas weekendowej wycieczki w Polsce możemy zobaczyć jedne z najważniejszych obiektów nie tylko kraju, ale i całego świata.

Gdzie jest najwięcej obiektów UNESCO?

Siłą rzeczy podczas tworzenia takiej listy, wyłonią się kraje posiadające najwięcej obiektów kulturowych i przyrodniczych o ogromnej wartości. Jaki kraj ma najwięcej obiektów UNESCO? To Włochy, gdzie znajdziemy aż 59 takich miejsc. Drugie miejsce należy do Chin, które mogą pochwalić się liczbą 57 obiektów na liście UNESCO. W czołówce krajów posiadających przynajmniej 50 takich miejsc znalazła się również Hiszpania, Francja i Niemcy.

Polska na tle świata prezentuje się naprawdę nieźle. Nasz kraj jest wymieniany w szeregu państw posiadających więcej niż 15 zabytków i obiektów UNESCO. Takich krajów jest zaledwie 23, a my znajdujemy się na liście powyżej np. Portugalii, Belgii, Korei Południowej czy Szwecji.