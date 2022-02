Na wzgórzach Garessio w północnych Włoszech powstał kompleks mini budynków wypoczynkowych, propagujących spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Jednym z nich jest GlamBOX, domek stworzony w większości z drewna, dzięki czemu stał się fuzją tradycyjnej architektury rustykalnej z innowacyjnym glampingiem. Co więcej, wyjątkowy design zapewnia gościom możliwość spania na świeżym powietrzu pod gwiazdami, nie rezygnując z komfortu.

Za projekt odpowiada włoska firma architektoniczna Selucente, które nazwała swój mały budynek wypoczynkowy GlamBOX. Pojedynczy domek zajmuje powierzchnię 15 metrów kwadratowych. Maleńka kabina jest zbudowana z drewna lokalnego kasztanowca i jest nieco uniesiona nad ziemię na dużym, drewnianym pokładzie. Budynki charakteryzują wysokie jak ściana, szklane drzwi.

Zdjęcie GlamBOX od wewnątrz Fot Selucente / materiał zewnętrzny

Środek kabiny uderza minimalistycznym i schludnym wystrojem. Projekt rozciąga się na dwóch poziomach, zapewniając zakwaterowanie dla maksymalnie czterech osób. Na parterze znajduje się otwarta przestrzeń połączona z salonem i sypialnią, mały gabinet oraz prywatna łazienka. Główne łóżko na kółkach jest centralnym punktem kabiny, dając gościom możliwość wywiezienia go bezpośrednio na sąsiedni taras i spania bezpośrednio pod gołym niebem. Po czarnej, metalowej drabinie można dostać się do podwyższonej antresoli, oferującej dodatkowe miejsce do spania z dwoma pojedynczymi łóżkami. Nic nie stoi na przeszkodzie, by górna przestrzeń została wykorzystana do relaksu.

GlamBOX został postawiony w malowniczej okolicy włoskiego Garessio. Goście są zachęcani do pieszych i rowerowych wycieczek po pobliskich lasach i łąkach.