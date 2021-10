Odrodzenie turystyki na Malcie? Pierwszy taki wynik od 20 lat

Kryzys związany z pandemią koronawirusa mocno dał się we znaki niewielkiej wysepce na Morzu Śródziemnym. Malta, której znaczna część dochodów pochodzi z turystyki, bardzo ucierpiała na ograniczeniach w podróżowaniu.

Dodatkowo słuszna decyzja władz Malty o tym, że do kraju bez konieczności kwarantanny mogą wjechać jedynie osoby zaszczepione nie cieszy się popularnością wśród pewnych środowisk.

Mimo to Malta Tourism Authority zanotował po raz pierwszy od 20 lat większy ruch pasażerski we wrześniu niż sierpniu. Drogą lotniczą przybyło na wyspę aż 418 473 osób.

- Ostatnie dane opublikowane przez Międzynarodowy Port Lotniczy Malta są naprawdę optymistyczne dla lokalnego sektora turystycznego - mówi Clayton Bartolo, minister turystyki i ochrony konsumentów. - Pomimo trudnych czasów, Malcie udało się zachować równowagę pomiędzy komfortem życia mieszkańców, a gospodarką kraju. Będziemy nadal ciężko pracować, aby pokazać, że branża turystyczna się odradza, a cały kraj w następnych latach będzie podawany jako przykład doskonałego rozwoju turystyki.

Zdjęcie Z Polski można dostać się na wyspę bezpośrednim lotem / 123RF/PICSEL

- Dla Malty jest to wspaniała wiadomość - komentuje z kolei Johann Buttigieg, prezes MTA. - Jeśli weźmiemy pod uwagę okoliczności, w których wszyscy musieliśmy żyć w ostatnich miesiącach, to taki rezultat napełnia nas, jako Urząd, silną dawką optymizmu, odpowiednią ilością energii i z nadzieją patrzymy na zakończenie 2021 i początek 2022 roku.

- Wierzę, że nasze działania marketingowe i realizowany Plan Odbudowy Turystyki o wartości 20 mln euro, opracowany wspólnie z Ministerstwem Turystyki i Ochrony Konsumentów, a także doskonały sposób, w jaki służba zdrowia radzi sobie z pandemią, odegrały kluczową rolę w pozytywnych wynikach, jakie odnotowaliśmy we wrześniu - dodaje. - Jest to również kolejny przykład na to, jak ważna jest współpraca wszystkich zainteresowanych stron w obliczu większego dobra, w czasie tak bezprecedensowego kryzysu.

Międzynarodowy Port Lotniczy Malta poinformował również, że najwięcej turystów, ponad 108 000, przybyło we wrześniu z Wielkiej Brytani. Wyspa była też popularna wśród podróżnych z Włoch, Niemiec, Francji i Hiszpanii.

Przypomnijmy: każdy podróżny udający się na Maltę musi posiadać certyfikat szczepienia przecwiko COVID-19. W przeciwnym razie zostanie wysłany na przymusową 14-dniową kwarantannę. Oprócz kwarantanny będzie także musiał wykonać test.