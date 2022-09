W takich mało sprzyjających okolicznościach odbyła się tegoroczna edycja plebiscytu Skytrax World Airline Awards, który po raz pierwszy od 2019 roku odbył się w klasycznej formie. Brytyjski serwis z recenzjami i rankingami linii lotniczych i lotnisk ponownie wybrał najlepsze linie lotnicze świata, bazując na 14 mln ankiet satysfakcji klientów przeprowadzonych w ponad 100 krajach w okresie wrzesień 2021 - sierpień 2022. I jak się okazuje, pewne rzeczy się nie zmieniają, bo tegoroczny zwycięzca dobrze zna podium tego plebiscytu - wygrywał go łącznie 7 razy od 1999 roku.

Reklama

Skytrax World Airline Award 2022 trafia do...

A mowa o Qatar Airways, które może pochwalić się jeszcze 8 dodatkowymi wyróżnieniami, w tym Najlepsza klasa biznes, Najlepsze miejsce w klasie biznes i Najlepsza poczekalnia w klasie biznes. Co warto podkreślić, te same linie zdobyły ostatnio pierwsze miejsce również w innym rankingu lotniczym, AirlineRatings.com. Jak przekonuje dyrektor generalny grupy Qatar Airways, Akbar Al Baker, sukces jest efektem niezmiennego od 25 lat oddania pasażerom, a z okazji tej rocznicy smakuje jeszcze lepiej.

Spójna obsługa, spójny produkt, konsekwentna dbałość o pasażerów i absolutne poświęcenie wszystkich osób pracujących w linii lotniczej dodaje Akbar Al Baker w wypowiedzi dla CNN.

Drugie miejsce na podium zajęło Singapore Airlines, które wygrało też w 9 kategoriach, w tym Najlepszy personel pokładowy, Najlepsza pierwsza klasa, Najlepsze miejsce w pierwszej klasie i Najlepszy catering w pierwszej klasie, a miejsca na podium wystarczyło też dla Emirates Airlines, nagrodzonego także w kategoriach Najlepsza rozrywka podczas lotu, Najlepsza klasa ekonomiczna, Najlepszy catering w klasie ekonomicznej i Najlepszy fotel w klasie ekonomicznej Premium.

Podczas plebiscytu nie brakowało też dużych zaskoczeń, bo swoją pierwszą nagrodę w 37-letniej historii odebrały kontrowersyjne irlandzkie tanie linie Ryanair, które zaliczyły przy okazji bardzo duży awans, o 17 miejsc z 57. na 40. Nie da się ukryć, że do tej pory linie słynęły raczej tylko z niskiej ceny, która pozwalała przymknąć oko na mało komfortowe warunki, szczególnie na krótkich trasach obsługiwanych przez firmę. Tego lata coś się jednak zmieniło, bo Najlepsze tanie linie w Europie - taką właśnie nagrodę otrzymał Ryanair - zaskarbiły sobie sympatię klientów za sprawą małej w porównaniu do konkurencji liczby odwołanych lotów, a także lotów "ratunkowych" w lipcu i sierpniu dla podróżujących pozostawionych na lodzie przez inne linie.

A co z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT? Załapały się do setki zestawienia, zajmując raczej odległe 73. miejsce, a co gorsze zaliczając spadek o pięć oczek, z 68. miejsca w 2021 roku. Top 10 najlepszych linii lotniczych według Skytrax:

Qatar Airways Singapore Airlines Emirates ANA (All Nippon Airways) Qantas Airways Japan Airlines Turkish Airlines Air France Korean Air Swiss International Air Lines