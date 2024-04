Spis treści: 01 Czego nie brać do bagażu podręcznego?

02 Paczkomat na poznańskiej Ławicy

03 Rozwiązanie proste i przyjemne

Czego nie brać do bagażu podręcznego?

Zasadnicze zasady przewozu przedmiotów w bagażu podręcznym w samolocie są proste. Nie możemy mieć płynów (w opakowaniach powyżej 100 ml), niebezpiecznych narzędzi, środków łatwopalnych i tym podobnych. Czasami jednak zdarza się nam zapomnieć podczas pakowania, a w torebce, plecaku czy walizce kabinowej wyląduje coś, co nie powinno się tam znaleźć.

Innym razem jakiś przedmiot po prostu nie zostanie zaakceptowany przez pracowników lotniska podczas kontroli bezpieczeństwa. Co w takim razie możemy zrobić? Niestety, opcją jest wyrzucenie danej rzeczy do śmieci. Na szczęście coraz więcej pasażerów może uratować swój drogi perfum lub inną rzecz przed stratą - wystarczy wykorzystać paczkomat. Te urządzenia są dostępne na niektórych lotniskach w Polsce, a niedawno dołączył do nich poznański port.

Paczkomat na poznańskiej Ławicy

Na poznańskim lotnisku Ławica im. Henryka Wieniawskiego został postawiony paczkomat. Ten ma służyć pasażerom, którzy z jakichś powodów nie mogą przejść kontroli bezpieczeństwa z niektórymi spośród swoich przedmiotów. Mogą to być drogie perfumy, a nawet napój czy inna rzecz, która nie może znajdować się w bagażu podręcznym. Jak to działa? Paczkomat na lotnisku to bardzo proste, acz przydatne rozwiązanie.

W przypadku "niezaakceptowania" danego przedmiotu podczas kontroli, jako pasażerowie możemy poinformować o chęci nadania go w paczkomacie. Dana rzecz zostanie umieszczona w woreczku strunowym, a następnie w kartonie. Procedura nadania paczki jest dostępna w mobilnej aplikacji InPost. Swoją rzecz wyślemy kurierem pod wskazany adres w Polsce, lub do innego paczkomatu - również na terenie naszego kraju.

Rozwiązanie proste i przyjemne

Poznańska Ławica to kolejne lotnisko w Polsce, które ma paczkomat. Wcześniej urządzenie wraz z usługą pojawiły się m.in. we Wrocławiu, Warszawie i Katowicach. Lista, póki co nie jest długa. Paczkomat jest oczekiwanym rozwiązaniem również w innych lotniskach, jak choćby tym w Krakowie, Gdańsku, Rzeszowie czy Modlinie.

Ostatecznie pasażerowie bardzo pozytywnie odebrali taką nowość. To zmniejsza potencjalny stres wynikający z podróży np. na wakacje. Co zrobić, gdy nasz drogi kosmetyk będzie musiał zostać i nie wniesiemy go na pokład samolotu? Do tej pory mogliśmy jedynie wyrzucić go do kosza. Teraz bez problemu nadamy go w paczce do domu. Warto pamiętać, że lotniskowy paczkomat nie obsłuży wielkich paczek np. z całą walizką. Pozwoli jedynie na wysłanie niewielkiego przedmiotu.