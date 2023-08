Pilot Lufthansy się wkurzył. Nie uwierzycie, co namalował na niebie

Niezadowolony pilot i nieprzypadkowe działanie

Narysowanie fallicznego kształtu na niebie zajęło pilotowi około 16 minut zaraz po tym, jak musiał zrezygnować z podejścia do lotniska w Katanii. Po namalowaniu charakterystycznego symbolu wrócił na ścieżkę prowadzącą do Malty. Co ciekawe, sprawa podzieliła włoskie media i urzędników. Pierwsza strona twierdzi, że to efekt irytacji pilota, który musiał zmienić kierunek lotu. Urzędnicy z Włoch są natomiast przekonani, że to przypadek i ot, po prostu tak wyszło. Jak myślicie, czy to niezaplanowana akcja?