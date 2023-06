Od dzisiaj zwiedzając Rzym, będziemy mogli podziwiać z bliska słynny plac w Wiecznym Mieście, dzięki ufundowanej przez dom mody Bulgari ścieżce prowadzącej bezpośrednio obok miejsca najsłynniejszego morderstwa w historii.

Miejsce z historią

Jeżeli wybierasz się do Rzymu i jesteś miłośnikiem historii, to na pewno ucieszy cię ta wiadomość. To właśnie w tym miejscu, według literatury zamordowany został w krwawym spisku Juliusz Cezar. W tym miejscu został otworzony nowy chodnik dla zwiedzających. Aby odwiedzić to miejsce, musimy zapłacić 5 euro, czyli około 22 złote.

