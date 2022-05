Dziś rzadko wysyła się pocztówki z wyjazdów. Większość ludzi woli zwyczajnie opublikować zdjęcia na serwisach społecznościowych i już wszyscy wiedzą, gdzie jesteśmy oraz jak dobrze się bawimy.

Tymczasem 43 lata temu nie było jeszcze internetu, zatem wysyłanie pocztówek było czymś naturalnym i często bardzo oczekiwanym przez rodzinę i znajomych. Jedna z takich pocztówek wysłana przez tajemniczą Joannę z Pragi miała dotrzeć do pani Ligi w Gdańsku, w ciągu kilku dni. Niestety, kartka krążyła po świecie przez 43 lata, zanim wpadła do adresowanej skrzynki.

Zdjęcie Pocztówka zamieszona przez panią Katarzynę na Facebooku / facebook.com

Odebrała ją już nowa właścicielka mieszkania. Jakież to zdziwienie pojawiło się na jej twarzy, gdy przeczytała jej treść i zobaczyła datę na stemplu. — Wspaniałe, przecudowne miasto, piękniejsze od najśmielszych wyobrażeń. Oczy chcą patrzeć, choć nogi już wrastają w ziemię. Siedzimy w barze (kulturalny), pijemy PILZNERA i jemy frytki z keczupem (w Polsce nie ma) - napisała na pocztówce o swojej podróży Joanna.

Katarzyna, nowa właścicielka mieszkania, która otrzymała pocztówkę, postanowiła podzielić się swoją historią na jednej z grup dyskusyjnych mieszkańców Gdańska. Pani Lidia, w ręce której miała znaleźć się pocztówka, zmarła jakiś czas temu. Katarzyna wyznaczyła sobie za cel znalezienie rodziny pani Lidii i dostarczenie im pocztówki.

I udało się. Odezwała się do niej sama Joanna, czyli jej córka, która 43 lata temu wysłała do niej pocztówkę z Pragi. - Nie mogę w to uwierzyć. Właśnie została dostarczona pocztówka, którą wysłałam do mojej mamy 43 lata temu. W 1979 roku zwiedzałam Pragę z moim chłopakiem - napisała Joanna, która dziś mieszka w Stanach Zjednoczonych. - Dziękuje bardzo za wysiłek, aby mnie odnaleźć! - dodała.