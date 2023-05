Nie tylko polskie miasta borykają się z problemem betonozy, czyli utwardzonej powierzchni bez roślinności. Promienie słoneczne padające na kamień lub beton powodują nagrzewanie się materiału, podgrzewając jednocześnie powietrze znajdujące się powyżej. Już od wielu lat porusza się problem tzw. miejskiej wyspy ciepła, czyli zjawiska polegającego na notowaniu wyższej temperatury w mieście niż na jego obrzeżach.

Zwiedzając zabytkowe miejscowości w niższych szerokościach geograficznych, można zwrócić uwagę na bliskie położenie budynków, między którymi biegnie wąska droga. Ten zabieg pozwala w gorącym klimacie na uzyskanie odrobiny cienia, a więc i wytchnienia od wysokiej temperatury.

Są jednak miejsca, gdzie tego cienia brakuje, a obecnie przyciągają tłumy turystów (warto tu przypomnieć, że pielgrzymki są również formą turystyki). Jednym z nich jest Plac Świętego Piotra w Watykanie. Przebywanie przez wiele godzin w tak nagrzanym miejscu to nie tylko kwestia komfortu, ale także zdrowia.

Polacy proponują zazielenić Plac Świętego Piotra

Z ciekawą propozycją wyszli specjaliści z pracowni projektowej mossmoss, która zajmuje się nie tylko projektowaniem terenów zielonych, ale także edukacją klimatyczną. Przedstawili oni projekt, który pokazuje, jak wyglądałby słynny plac, gdyby wprowadzić tam odrobinę zieleni.

Zdjęcie Koncepcja Placu Świętego Piotra z odrobiną zieleni / Mossmoss / Facebook

Jak widać na przedstawionej koncepcji, kamienna nawierzchnia potrafi osiągnąć temperaturę 43 stopni Celsjusza. Wprowadzenie niewielkiej ilości trawy i drzew pozwoliłoby obniżyć temperaturę o ponad 10 stopni Celsjusza, uzyskują miejscowo od 27 do 32 stopni C.

Zdjęcie Temperatura na Placu Świętego Piotra na kamiennej nawierzchni i w otoczeniu zieleni / Mossmoss / Facebook

Obecność zieleni ma istotne znaczenie dla komfortu odwiedzających. Powierzchnia kamiennego placu może osiągać temperatury powyżej 42 stopni Celsjusza, podczas gdy w cieniu drzewa temperatura może być o blisko 15 stopni niższa. Ta różnica jest zauważalna i znacząca. zaznaczają autorzy na łamach swojego serwisu climatelifting.com

Propozycja pracowni mossmoss, oprócz praktycznego zastosowania, ma też wymiar estetyczny. Wprowadzenie zieleni w tę zabytkową przestrzeń sprawia, że surowe otoczenie nagle robi się przyjemniejsze.

Za mało zieleni?

Można byłoby uszczypliwie zauważyć, że przecież dużej różnicy nie ma, bo to tylko cztery drzewa, i trochę trawy, ale trzeba pamiętać, że to również miejsce reprezentacyjne, gdzie odbywają uroczystości, gromadzące wielu wiernych. Musi być więc przestrzeń, gdzie turyści i zaproszeni goście będą mogli się pomieścić, przeprojektowanie całego placu było niemożliwe. Proponowane rozwiązanie pozwoli, choć na chwilę schronić się i odpocząć podczas zwiedzania, co zauważają projektanci.

Oczywiście, Placu Świętego Piotra, gdzie odbywają się uroczystości o dużej randze, nie można pokryć całego obszaru roślinnością. Niemniej jednak istnieje konieczność zapewnienia turystom przestrzeni, w której mogliby swobodnie odpocząć i schronić się przed palącym słońcem. piszą na climatelifting.com

― Nasze wizualizacje nie są gotowymi projektami, a punktem wyjścia do dyskusji na temat zmian klimatu ― podsumowują projektanci.