Polska na liście European Best Destinations. Szczególna atrakcja

Zestawienia kierunków wartych odwiedzenia to jedno, ale wyłuskiwanie konkretnych atrakcji danego regionu czy miasta to kolejny wymiar dla doznań podczas podróży. Czasem bowiem jakieś miejsce, które na pierwszy rzut oka może wydawać się zwyczajne, okazuje się skrywać fascynujące twory natury czy perełki architektoniczne, albo inne warte zobaczenia atrakcje.

Dodatkowo regularnie zdarza się, że popularne miasto, pełne różnych pięknych punktów, może ponadto posiadać ukryty diament, który mógłby zostać przeoczony, gdyby nie np. polecenie ze strony pasjonatów, internautów lub serwisów zajmujących się turystyką.

European Best Destinations. Organizacja poleca kierunki i atrakcje w Europie

Z tego względu tworzenie rozmaitych zestawień, które uwzględniają różne ciekawe punkty na mapie np. Europy, ale i całego świata, jest bardzo ważne - można się dowiedzieć nowych rzeczy i zainspirować do podróży.

Założona w 2009 roku organizacja European Best Destinations jest jedną z instytucji, która zajmuje się właśnie m.in. przygotowywaniem takich list na szeroką skalę. Misją tego ugrupowania jest promowanie turystyki oraz kultury europejskich miast i regionów.

Niedawno pojawiły się polecenia European Best Destinations na temat kierunków na 2024 rok, a także poszczególnych atrakcji do zobaczenia w różnych europejskich miastach. W zestawieniu znalazła się także Polska - chodzi o "Najpiękniejsze fontanny w Europie".

Co warto zobaczyć w Europie? Atrakcja z Wrocławia wyprzedziła m.in. Madryt

Wśród wielu list stworzonych przez organizację istnieją m.in. zestawienia mniej oczywistych atrakcji. Serwis poleca na przykład miejsca dla rowerzystów, punkty do obserwacji ptaków, najpiękniejsze latarnie morskie, czy też najpiękniejsze fontanny.

- Powstały, by zadziwiać i pokazywać bogactwo, pomysłowość, talent ich twórców. Każda fontanna jest wyjątkowa i wymagała lat pracy. Odkryj naszą ofertę najpiękniejszych fontann w Europie - zachęca organizacja, podając spis takich obiektów.

W przypadku tej kategorii jednym z 11 miejsc wymienionych w zestawieniu jest Wrocław. Zdjęcie dodane do wyróżnienia przedstawia fontannę "Zdrój" z Rynku we Wrocławiu, ale wspomniano tu tak naprawdę dwie wyjątkowe fontanny, bo European Best Destinations pisze także o tej multimedialnej, przy Hali Stulecia.

- Którą fontannę wolisz we Wrocławiu? Wspaniałą i imponującą "Fontannę Multimedialną" czy bardzo ładną fontannę w starym historycznym centrum? Obie są warte odwiedzenia. We Wrocławiu, mieście stu mostów, zawsze coś się dzieje - dodali twórcy listy "Najpiękniejsze fontanny w Europie".

Fontanna "Zdrój" to projekt autorstwa Alojzego Gryta z wrocławskiej ASP. Znajduje się na Rynku Wrocławskim, ma formę prostokątnego basenu obudowanego granitem i z granitowymi głazami. W środku osadzone są szklane płyty, po których spływa woda. Nawiązuje do antarktycznych lodowców. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych fontann miasta - zdobi plac Gołębi już od ponad 20 lat.