Polskie lotnisko z bezpośrednim połączeniem kolejowym

Świetne wieści dla pasażerów korzystających z lotniska w Rzeszowie. Już 1 października zostanie uruchomione bezpośrednie połączenie kolejowe z centrum miasta do portu lotniczego. Połączenia kolejowe realizowane przez Polregio mają wykonywać 12 kursów w ciągu doby w każdą stronę, czyli do i z lotniska w stronę miasta.

Pociągi wyruszą z dworca Rzeszów Główny i zabiorą pasażerów na lotnisko. Nowo powstała trasa jest już na ukończeniu, a uruchomienie komfortowego połączenia zdecydowanie pozytywnie wpłynie na komfort podróżnych. Trasa z Rzeszowa na lotnisko zajmie 18 minut, a pociąg po drodze zaliczy kilka przystanków. Wszystkie stacje znajdziecie poniżej:

Rzeszów Główny

Rzeszów Zachodni

Rzeszów Staromieście

Rzeszów Młocin

Zaczernie

Głogów Małopolski Południowy

Jasionka lotnisko

Ułatwienie dla podróżnych

Nowa trasa kolejowa to element budowy kolei aglomeracyjnej w okolicy stolicy województwa podkarpackiego. Jest to jednak przede wszystkim duży ukłon w stronę pasażerów, którzy korzystają z tego coraz szybciej rozwijającego się portu lotniczego na południu kraju.

Co istotne, w ofercie komunikacyjnej znajdzie się bilet aglomeracyjny. Dzięki niemu pasażerowie będą mogli korzystać jednocześnie z komunikacji miejskiej w Rzeszowie, jak i transportu na lotnisko w postaci pociągu. To rozwiązanie bardzo ułatwi poruszanie się turystom oraz tym, którzy do Rzeszowa przybędą właśnie po to, aby udać się na lotnisko.