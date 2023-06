Problemy z paszportem, które zepsują wakacje. Nigdzie nie polecisz!

Podróże

Polski paszport to 40-stronicowa książeczka. Dokument uprawnia do zagranicznej podróży do krajów, do których nie wjedziesz z dowodem osobistym. Samo posiadanie paszportu nie wystarczy do przekroczenia granicy. O problemach możesz dowiedzieć się na lotnisku. Nie wejdziesz na pokład samolotu, a wakacje będą zepsute.

Zdjęcie "Paszport jest ważny, ale nigdzie Pan nie poleci" - możesz usłyszeć takie słowa podczas kontroli. W jakich sytuacjach celnik może nie uznać naszego dokumentu? / Bartlomiej Magierowski/East News / East News