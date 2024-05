Przeniosła spanie w samolocie na wyższy poziom. Dosłownie

Latanie samolotem to nie tylko dobry sposób na dotarcie do celu - to także obciążenie dla organizmu. Niekiedy związane jest to też np. z wielogodzinną podróżą, zmianami stref czasowych i długim tkwieniem w jednej pozycji.

Pasażerowie i personel pokładowy w różny sposób radzą sobie z trudami trasy. Przykłady można mnożyć, ale tylko niektóre z nich są w stanie wprawić w osłupienie tak jak nagranie, które od paru dni obiega sieć. Widać na nim, na jaki pomysł wpadła pewna kobieta.

Jak wygodnie spać w samolocie? Tego się nie spodziewaliście

Kobieta podróżująca na pokładzie samolotu linii Southwest Airlines z Albuquerque w Meksyku do Phoenix w USA postanowiła zaradzić zmęczeniu, przenosząc spanie w samolocie na wyższy poziom. Dosłownie przygotowała sobie posłanie w górnym luku bagażowym.

Reklama

Pasażerowie tego lotu nagrali kobietę. Na filmie widać wygodnie rozciągniętą osobę w miejscu, gdzie standardowo chowane są małe walizki zabierane na pokład. Film stał się niezwykle popularny w sieci, a internauci głowią się, czy osoba z nagrania to jakaś pasażerka, czy stewardessa.

Instagram Rolka Rozwiń

Górny luk bagażowy zawierał niespodziankę

Niespodzianka w postaci osoby leżącej w górnym luku bagażowym wydarzyła się na pokładzie linii Southwest Airlines już kolejny raz. Jak podaje news18.com parę lat temu jedna z pasażerek, która akurat wchodziła do samolotu, nagrała... stewardessę turlającą się w schowku na walizki.

Pracownica linii najpierw leżała na boku, by potem przewrócić się na brzuch. Cóż, najwidoczniej te linie mają wyjątkowo wygodne górne luki bagażowe, skoro już kolejny raz ktoś się tam wdrapał.