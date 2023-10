Spis treści: 01 Lotnisko w Radomiu traci loty

Lotnisko w Radomiu traci loty

W ostatnim czasie pisałem sporo dobrego o lotnisku w Radomiu. Rosnąca liczba pasażerów, pierwsze pojawienie się tanich linii (Wizzair) i loty czarterowe przekładały się na rosnącą liczbę pasażerów. Niestety, dobrze zapowiadająca się zima nie będzie aż tak idealna w wykonaniu mazowieckiego lotniska. Co ciekawe, wynika to z decyzji LOT-u. Polski przewoźnik ograniczy liczbę kursów.

Chodzi o loty na trasach regularnych, czyli do Paryża i Rzymu. Te kierunki są w Radomiu obecne od otwarcia lotniska pod koniec kwietnia. W niedawno opublikowanych komunikatach znalazła się informacja o tym, że liczba lotów na czas zimowego rozkładu zostanie ograniczona. To zdecydowanie złe wieści dla pasażerów.

Mniej Paryża i Rzymu z Radomia

Do tej pory loty z Radomia do Paryża i Rzymu były realizowane we wtorki, czwartki i soboty. Taki stan rzeczy ulegnie zmianie już 16 listopada. Z rozkładu wypadnie wtedy czwartkowy kurs na obydwu kierunkach. Loty te zostaną przeniesione do Warszawy, na lotnisko im. Fryderyka Chopina.

Co ciekawe, nie wynika to jednak z niskiego zainteresowania lotami z Radomia czy problemami lotniska. Powód tkwi w zagranicznych portach, a konkretniej w ograniczeniach lotów na tamtejszych portach. Oznacza to, że zmiany dotkną również największe lotnisko w Polsce. Nie wiadomo jednak, w jakim zakresie.

Zima w Radomiu. Lotnisko z czarterami

Na szczęście nadal w rozkładzie lotów pozostaną dwie rotacje tygodniowo. Poza tym lotnisko będzie obsługiwać loty czarterowe, a do tego wszystkiego dojdzie pierwsze lowcostowe połączenie - realizowane przez Wizzair na Cypr.

Jaka przyszłość czeka lotnisko w Radomiu? Raczej nie najgorsza. Tegoroczne wyniki są już niezłe, widać nieustanny progres w liczbie pasażerów, a władze portu dość aktywnie poszukują możliwości realizowania kolejnych tras. Najlepszym scenariuszem było jednak ściągnięcie np. linii Ryanair i innego zagranicznego przewoźnika, który doszuka się ekonomicznego sensu inwestycji. No właśnie, doszuka - oby do tego doszło.

