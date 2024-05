Spis treści: 01 Nowe loty Ryanair na zimę

Nowe loty Ryanair na zimę

Mamy połowę maja, czyli czas rozpędzania się na dobre letniego rozkładu lotów na lotniskach i w ofertach przewoźników. Nie zmienia to jednak faktu, że planowanie tras odbywa się na wiele miesięcy wcześniej - stąd w systemie rezerwacyjnym linii Ryanair zaczęły pojawiać się nowe propozycje na tegoroczną zimę. Co nowego przyniesie oferta irlandzkiego przewoźnika?

Na razie samych nowości nie ma zbyt wiele, bo mowa o 14 nowych połączeniach w Europie. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal pasazer.com, tanie linie lotnicze z Irlandii zaoferują m.in. nowe loty z Wielkiej Brytanii i nie tylko.

Najwięcej nowych tras (po 3) otrzymały lotniska w Birmingham (Anglia) oraz w Treviso (Włochy). Dwa razy w tygodniu oferowane będą połączenia łączące te lotniska (Birmingham-Treviso), podobnie jak co tydzień odbywać się będą dwa loty z Birmingham do Łodzi i jeden raz do bułgarskiego Płowdiwu. Treviso otrzymało dwa loty tygodniowo do Szwecji (Sztokholn-Arlanda) i Kopenhagii w Danii. Treviso otrzymało też bogaty wybór połączeń lotniczych do czeskiej Pragi - 5 lotów w tygodniu.

Wśród innych nowości wymienić możemy np. Rzym-Pafos (3x w tygodniu), Belfast-Kowno (2x w tygodniu) czy Liverpool-Budapeszt (2x w tygodniu). Bilety na wszystkie wymienione połączenia są już dostępne w systemie rezerwacyjnym, a loty zaczną być realizowane mniej więcej pod koniec roku (październik i listopad).

Co nowego z Polski?

Wymienione wyżej nowości to oczywiście niejedyne trasy, jakie Ryanair doda do swojego zimowego rozkładu lotów - ale jedyne, które poznaliśmy do tej pory. Najpewniej w ciągu najbliższych miesięcy poznamy kolejne połączenia, które będą realizowane po zakończeniu letniego rozkładu. Czy czeka nas coś nowego z Polski?

Na ten moment pewną nowością pozostaje połączenie między Łodzią a Birmingham. Pozostaje trzymać kciuki za inne loty, które zostaną dodane do systemu rezerwacyjnego na poszczególnych polskich lotniskach. Może powrót trasy Poznań-Budapeszt? Tak tylko sugeruję...

Częściej z Krakowa

Było o nowościach, ale pojawiły się również informacje o zwiększeniu częstotliwości na dwóch polsko-niemieckich trasach. Chodzi o loty z Krakowa do Dortmundu i Memmingen, które Ryanair w okresie zimowym będzie realizować częściej. Ogłoszono, że już w październiku ze stolicy województwa małopolskiego polecimy do Dortmundu 5 razy w tygodniu - a nie 3, jak miało to miejsce do tej pory.

Zwiększona częstotliwość dotyczyć będzie również lotów do Memmingen w Bawarii. W ciągu tygodnia rotacje będą 3 - w poniedziałki, piątki i soboty.

