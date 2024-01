Miłośników podróży koleją w Arabii Saudyjskiej czeka wyjątkowe i luksusowe przeżycie. Już za rok na tory wyjedzie "Dream of the Desert", czyli "Sen Pustyni". Koleje Arabii (SAR) podpisały umowę o wartości 200 milionów riali saudyjskich (ok. 213,5 mln zł) z włoską firmą Arsenale Group na uruchomienie pierwszego na Bliskim Wschodzie wyjątkowego pociągu.

Sen Pustyni. Luksusowy pociąg pojedzie przez Arabię Saudyjską

Jak podają saudyjskie media Dream of Desert będzie oferował "luksusowe rejsy pociągiem" z Riyadu, stolicy kraju, przez Hail, do położonego blisko granicy z Jordanią Qurayyat. Cała trasa licząca około 1,3 tys. kilometrów przebiegać ma przez zachwycający pustynny krajobraz, mijając także cenne zabytki.

Dream of the Desert będzie podróżować z Riyadu do Qurayyat, mijając Hail, towarzysząc podróżnikom przez zapierające dech w piersiach pustynie i niesamowite stanowiska archeologiczne wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Informuje na swojej stronie firma Arsenale Group

Pociąg ma liczyć 15 wagonów, w których będzie 40 przedziałów mieszczących łącznie 82 pasażerów. W trakcie podróży obejmujące 1 lub 2 noce będzie można skosztować potraw przygotowanych we współpracy z czołowymi szefami kuchni, a także skorzystać z dedykowanego personelu, który będzie gotów spełnić nawet te bardziej nietypowe usługi.

Wideo youtube

Choć wagony wykonywane są przez Włochów, zaprojektowane zostały zgodnie z "saudyjskim stylem i tradycją". Dostępne wizualizacje (w tym nagrania) pokazują głównie wygląd zewnętrzny. Wszystko wskazuje na to, że na wygląd wnętrza zobaczymy w późniejszym terminie. Czy trzeba będzie czekać do oficjalnej prezentacji? Zobaczymy.

Niedawno rozpoczęły się pierwsze fazy produkcji wagonów Dream of the Desert we Włoszech i nie możemy się doczekać debiutu naszego pierwszego pociągu w królestwie w nadchodzących latach. Oznajmił Paolo Barletta, dyrektor generalny Arsenale w oficjalnym oświadczeniu

Decyzja Arabii Saudyjskiej o wejściu na rynek luksusowych pociągów wynika z ciągłego wzrostu popytu na pociągi dużych prędkości i luksusowe "rejsy kolejowe" na całym świecie, jak poinformował CNN.

To nie pierwsza tego typu inwestycja w kraju. W 2018 roku uruchomiono szybką kolej Haramain, łączącą święte miasta Mekkę i Medynę z międzynarodowym lotniskiem Króla Abdulaziza w Dżuddzie.

Arabia Saudyjska stawia na Zachód

Największy kraj Półwyspu Arabskiego od kilku lat konsekwentnie rozwija turystykę skierowaną zarówno do muzułmanów, jak i do krajów Zachodu. W pierwszym przypadku celem jest wspomniane wyżej ułatwienie w dotarciu do Mekki i Medyny połączone z poznaniem kultury przez wyznawców islamu. W drugim kraj chce przyciągnąć bogatych turystów z Europy (ale także światowej klasy specjalistów), dla których rozwija wiele projektów na czele z megaregionem Neom, o czym regularnie informujemy w GeekWeeku.