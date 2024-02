Słynny pociąg ruszy w nową trasę. Bilet kosztuje krocie

Luksusowy pociąg Venice Simplon Orient Express niedługo rozpocznie przejazdy na nowej trasie. W czerwcu 2024 roku, po raz pierwszy w historii swojego kursowania, VSOE połączy dwa popularne miejsca we Francji i Włoszech. Choć pociąg słynie z tego, że jest ekskluzywny i do tanich nie należy, to i tak ceny biletów na Riwierę Włoską mogą nieźle zaskoczyć.

Słynny pociąg wyruszy w nową trasę. /Øyvind Holmstad /Wikimedia