Śmiertelnie niebezpieczne zjawisko nad morzem. Czym jest prąd wsteczny?

Prąd wsteczny to zjawisko, o którym jeszcze wiele osób nie słyszało. Jest wyjątkowo groźny — to cichy zabójca, który potrafi porwać osobę pływającą w wodzie. Co gorsza, walka z nim jest z góry skazana na niepowodzenie.

Zdjęcie Wypoczywając nad morzem uważaj na prąd wsteczny / Zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL