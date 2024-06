Świetna nowa atrakcja na Dolnym Śląsku. Zachwyci dzieci i dorosłych

Dolny Śląsk pełen jest malowniczych zakątków, ciekawych zabytków i pięknych miasteczek. Wśród nich jest także Polanica-Zdrój. W dodatku niedawno otworzyła się tu nowa atrakcja turystyczna, która może być świetnym pomysłem na weekendowy wypad.

Nowa atrakcja turystyczna na Dolnym Śląsku. Co zobaczyć w Polanicy-Zdroju?

Warto rozważyć wizytę w Polanicy-Zdroju nie tylko dlatego, że wyróżnia ją atrakcyjne położenie, panorama z punktu widokowego, letni tor saneczkowy czy Park Zdrojowy z pijalnią wody źródlanej, ale także w związku z nową atrakcję — "Manufakturą Szkła Barbara".

Dlaczego jest to miejsce, które zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych? Jak się dostać do manufaktury i co obejmuje oferta zwiedzania? Ile kosztują bilety do "Manufaktury Szkła Barbara" w Polanicy-Zdroju? Podpowiadamy.

Polanica-Zdrój. Manufaktura Szkła Barbara to ciekawe miejsce do odwiedzenia

Wystarczy udać się na al. Wojska Polskiego 58A w Polanicy-Zdroju, aby dotrzeć do budynku dawnej huty szkła artystycznego "Barbara". W miejscu tym otworzyła się dopiero co "Manufaktura Szkła Barbara" — przestrzeń wyjątkowa, łącząca historię miejsca z kultywowaniem tradycji, w której m.in. można na żywo zobaczyć proces ręcznego wytwarzania szklanych form i podziwiać niesamowite efekty pracy specjalistów: finezyjne szklane zwierzątka, kolorowe kieliszki i wazony, oraz wiele innych produktów.

Nowa atrakcja otwarta jest siedem dni w tygodniu w godzinach 9:00-17:00 i zaprasza turystów na codzienne pokazy szklarskie, które odbywają się w godzinach 9:15 - 16:30. Odwiedzający mogą na żywo oglądać formowanie szkła na gorąco, podziwiając kunszt artystów. Pokazy te trwają ok. 20 minut i jak zapewnia właściciel Manufaktury, pozwalają zwiedzającym lepiej poznać tradycyjne rzemiosło oraz niezwykłą historię szklarstwa w Sudetach. Do tego Manufaktura zaprasza do skorzystania z warsztatów ze zdobienia szkła, które organizowane są także codziennie — zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Poza tym można przeglądać towar dostępny w sklepie Manufaktury, gdzie znaleźć da się ogrom przepięknych szklanych produktów.

Manufaktura Szkła Barbara to historia i tradycja. Ile kosztują bilety?

Przestrzeń dawnej huty szkła artystycznego pomaga lepiej zagłębić się w historię "Barbary" i tradycji szklarskich. Jest tu oryginalny piec szklarski, dawne drewniane formy na szkło oraz instrumenty potrzebne do pracy z tym materiałem. Bilety można kupić w trzech wersjach: na pokaz szklarski (normalny 20 zł, ulgowy 16 zł); na warsztaty (39 zł pojedynczy bilet lub 68 zł bilet rodzinny); pakiet pokaz plus warsztaty (normalny bilet dla jednej osoby 49 zł, ulgowy 45 zł). Z dokładnymi godzinami oraz regulaminem można zapoznać się na stronie internetowej "Manufaktury Szkła Barbara".

Agnieszka Browarny, prezes firmy Kolglass, która nabyła budynek dawnej huty "Barbara" powiedziała w rozmowie z 24klodzko.pl, że postanowiono stworzyć na jej miejscu żywy pomnik tego, co niegdyś się tu działo.

- Pokazujemy, jak powstaje szkło, ale przede wszystkim opowiadamy, gdzie znajdujemy się, co tu kiedyś było — jest to dla nas taka podróż sentymentalna i pewna wartość sama w sobie — mówiła prezes. - Pokazujemy na poziomie edukacyjnym, rekreacyjnym, turystycznym po to, żeby pozostała ta pamięć i wiedza, żebyśmy mogli przekazywać ją młodszym pokoleniom. Natomiast dla starszych jest to podróż sentymentalna.

