Piękny polski zamek rzadko można zwiedzać. Wkrótce będzie okazja!

Niedługo pojawi się jedna z niewielu okazji do zwiedzania urzekającego zamku w Polsce, który na co dzień jest niedostępny dla turystów. Warto się tu wybrać, bo oprócz ciekawej architektury i skrytych we wnętrzach obiektu zabytków są tu także zabytkowy park i... lochy!

Mało znany polski zamek: sufit jak na Wawelu, zabytkowe lochy i wiekowy park

Zamek w Dąbrowie w woj. opolskim jest jedną z największych atrakcji regionu, choć nieco zapomnianych. Wpływ może mieć na to fakt, że obiekt zwykle jest niedostępny dla turystów. Warto jednak dodać go na listę miejsc do odwiedzenia, bo kilka razy w roku są tam dni otwarte - a jest co zwiedzać. Obiekt wzniósł w XVII wieku Joachim von Tschetschau-Mettich z niezwykle zamożnego śląskiego rodu. Dziś zamkiem opiekują się okoliczni mieszkańcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu "Dąbrowskie Skarby", a kilka razy w roku fascynującą budowlę można zwiedzać. Co można tam obejrzeć?

- W obiekcie znajduje się kilka ciekawych artefaktów, trzy zabytkowe kominki z figurami i rzeźbami, do tego przepiękna sala kasetonowa, gdzie jest sufit podobny, jak na Wawelu z rozetami imitującymi kwiaty. Są również zabytkowe lochy wokół pałacu, a do tego przepiękny 250-letni park o pow. 22 ha - opowiadał radiu Doxa Włodzimierz Cichy, społeczny kustosz Kompleksu Pałacowo Parkowego w Dąbrowie.

Piękny zamek w Polsce jest otwarty dla turystów tylko kilka razy w roku

Zamek-pałac powstawał w latach 1615-1617 i był zaprojektowany jako trójskrzydłowe założenie. Charakterystyczną cechą tego wciąż zachwycającego zamku są jego kręcone kominy, które stanowią prawdziwą rzadkość nie tylko w Polsce, ale nawet w Europie. Zamek przechodził w ręce kolejnych rodów, które dopieszczały jego wyposażenie i wprowadzały różne zmiany architektoniczne - np. założono bażanciarnię, folwark, park i stawy hodowlane. Kiedy ta późnorenesansowa budowla trafiła w ręce Hochbergów, postanowili oni ją dość mocno zmodernizować - do bryły dodano m.in. pawilon z basztą w narożniku i przełamano fasadę pięciobocznym wysunięciem - ryzalitem. Dobudowano też część mieszkalną i obszerne zabudowania folwarczne.

Jak wiele pięknych budowli na ziemiach polskich, ta również ucierpiała podczas II wojny światowej i po niej. Z czasem przeszła remont, ale obiekt cały czas wymaga prac renowacyjnych. "Obiekt posiada 30 pokoi i trzy apartamenty (na ponad 100 gości), pięć sal wykładowych, dwie sale balowe (letnią i zimową), kuchnię i jadalnię. Otoczony jest murem z bramą wjazdową", podaje obecny właściciel zamku, Uniwersytet Opolski. Instytucja od lat stara się znaleźć inwestora, który zaangażuje się w prace nad obiektem.

Dni otwarte w zamku w Dąbrowie w woj. opolskim. Warto zapisać te terminy

Najbliższe dni otwarte na zamku w Dąbrowie, podczas których turyści będą mogli zwiedzić budowlę oraz okoliczny park, odbędą się 6-7 lipca oraz 3-4 sierpnia. Warto zanotować te terminy i odwiedzić to ciekawe założenie, oraz dołożyć cegiełkę, która zostanie przekazana na rzecz Stowarzyszenia "Dąbrowskie Skarby".

Informacje o kolejnych dniach otwartych w zamku w Dąbrowie pojawiają się na stronie obiektu na Facebooku. Założenie leży ok. 20 minut od Opola (od Wrocławia czy Katowic ok. godziny), znajduje się ono pod adresem Zamkowa 4, 49-120 Dąbrowa.