Choć loty samolotem ze zwierzętami są praktykowane już od dłuższego czasu, to warunki transportu pupili w ten sposób nie są najmilsze. Teraz powstała alternatywa.

Linie lotnicze Bark Air zaaranżowały wszystko tak, aby zamiast umieszczać psy w transporterach, móc przebywać z nimi na pokładzie. I to w bardzo przyjemnych zarówno dla psa, jak i dla jego opiekuna warunkach - priorytetem jest jednak komfort zwierząt.

Kupujesz bilet dla psa, automatycznie otrzymujesz wejściówkę także dla siebie

Podróżowanie z pupilem na pokładzie w komfortowych warunkach to marzenie wielu osób, które mają psy i chcą z nimi latać w różne zakątki świata. Teraz nadarza się taka okazja. Ruszają bowiem loty w ramach nowych linii lotniczych Bark Air, które skupiły się na tym, aby zapewnić psiarzom i ich pupilom jak najprzyjemniejsze doznania podczas przelotu. Prowadzono w tym celu wiele badań, konsultacji z ekspertami i testów.

Jak to będzie wyglądało? Bark Air to oficjalnie linia lotnicza dla psów, więc bilet też kupuje się dla psa. "Zdajemy sobie sprawę, że możesz chcieć zabrać ze sobą swojego człowieka, w końcu potrzebujesz drapania za uszkiem", pisze żartobliwie linia w FAQ, zwracając się bezpośrednio do psiego pasażera. Do każdego biletu kupionego dla pupila dołączony jest karnet dla jednego człowieka - istnieje też możliwość dokupienia dodatkowych wejściówek. A co będzie się znajdowało na pokładzie?

Zdjęcie Na pokład samolotów linii lotniczych Bark Air można wejść razem z psami. Zwierzęta będą miały zapewnione wszelkie wygody. / Bark Air / materiał zewnętrzny

Jak latać samolotem z psem? Wygodnie! W Bark Air jest jakby luksusowo

Na pytanie: "Czy potrzebne są transportery lub skrzynie?" Bark Air odpowiada prosto: "Może dla ludzi. Dla psów na pewno nie". Linie podkreślają tym samym, że zależy im na doskonałych wrażeniach z lotu dla pupili - całe doświadczenie projektowali bowiem pod te zwierzęta.

- Żaden pies nie powinien latać w klatce. Aby to podkreślić, zamiast tego zmusiliśmy naszego dyrektora generalnego do lotu w takim samolocie na nasz inauguracyjny lot - podają linie na stronie, zamieszczając przy tym wideo obrazujące przykre doświadczenia mężczyzny.

Psy zamiast do klatki zostają zabrane na pokład z wygodnymi kanapami, zwierzaki są też wyposażone w nasączony uspokajającymi zapachami kocyk, "psi szampan" w postaci rosołu, smakołyki i zabawki. Mogą siedzieć na kolanach właściciela, na siedzeniach i rozkładanych sofach, albo tam, gdzie będzie im wygodnie i bezpiecznie. "A jeśli uważasz, że potrafisz sterować samolotem, porozmawiamy z pilotem i zobaczymy, co da się zrobić", żartobliwie informują linie, zwracając się bezpośrednio do psów. Cała strona Bark Air zbudowana jest bowiem tak, jakby pasażerami rezerwującymi lot były rzeczywiście psiaki.

Zdjęcie Psy na pokładzie linii Bark Air mają spokój i wygodę. Dyrektor generalny sprawdził nawet, jak to jest latać w transporterze umieszczonym w luku. / Bark Air / materiał zewnętrzny

Czy można wziąć do samolotu psa? W Bark Air jak najbardziej

Póki co Bark Air będzie obsługiwać wybrane lotniska Nowego Jorku, Los Angeles i Londynu, ale już teraz linie zapowiedziały plany dotyczące rozszerzenia siatki połączeń.

- Wprowadzamy na rynek Bark Air, ponieważ pomimo ogromnego zapotrzebowania ze strony psiarzy, po prostu nie ma dobrego i wygodnego rozwiązania na podróżowanie z psem na duże odległości. Zdajemy sobie sprawę i wierzymy, że życie jest lepsze - dla Ciebie i Twojego psa - kiedy jesteście razem. Spędziliśmy lata, rozmawiając z liniami lotniczymi o tym, jak uczynić latanie z psem bardziej dostępnym, ale ze względu na ich opór postanowiliśmy sami zbudować to rozwiązanie - wyjaśniają osoby stojące za pomysłem na stworzenie linii lotniczych dla psów.

Oczywiście nie obejdzie się bez odpowiednich dokumentów, socjalizacji zwierząt, które będą razem podróżować, oraz innych warunków, a także dość wysokich cen za bilety. Jest to jednak dopiero początek działalności tych linii, ale zarząd już zapowiedział, że ich celem jest to, aby z czasem doprowadzić do znacznego obniżenia cen biletów. Aby zapoznać się z pełną ofertą Bark Air i znaleźć odpowiedzi na ewentualne dodatkowe pytania, wystarczy wejść na stronę air.bark.co i zaznajomić się z opisem oraz FAQ.