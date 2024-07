Tego nie pakuj do samolotu. To proszenie się o kłopoty

Spis treści: 01 Pakujemy się na wakacje

02 Tego nie bierz do samolotu

03 Czego nie pakować do walizki? Bagaż rejestrowany

Pakujemy się na wakacje

Przed wylotem na urlop przychodzi pora na spakowanie plecaka lub walizki. Lotnisko i samolot to specyficzne miejsca. Wymaga się od nas bagaży o odpowiednich wymiarach i wadze, a do tego nie wszystkie przedmioty można bez problemu przewozić. Niektóre z nich są dość oczywiste. Wszyscy wiemy, żeby do samolotu nie zabierać broni, materiałów wybuchowych czy łatwopalnych i toksycznych substancji. To oczywiste, prawda?

Są jednak również i takie przedmioty, które masowo pakujemy do toreb, a potem musimy się ich pozbyć podczas kontroli bezpieczeństwa. Czasami chodzi o ich wielkość (np. w przypadku płynów), innym razem po prostu nie wiedzieliśmy, że tego akurat zabrać nie można. No właśnie, czego nie pakować do samolotu? Sprawdźmy to.

Tego nie bierz do samolotu

Czego nie pakować do bagażu podręcznego? Poniżej znajdziecie listę przedmiotów zakazanych:

Napoje w pojemnikach powyżej 100 ml

Wszelkiego rodzaju broń (w tym palna, gazowa, ostra)

(w tym palna, gazowa, ostra) Przedmioty sportowe , jak kije baseballowe, łyżwy

, jak kije baseballowe, łyżwy Substancje chemiczne wykorzystywane do np. obezwładniania

wykorzystywane do np. obezwładniania Środki przymusu bezpośredniego

Środki samoobrony (pałki teleskopowe, noże, gaz pieprzowy, gaz łzawiący)

(pałki teleskopowe, noże, gaz pieprzowy, gaz łzawiący) Substancje łatwopalne

Pirotechnika

Toksyny

Leki w dużych ilościach zakazane w miejscu docelowym

Substancje psychoaktywne

Atrapy broni (nawet w formie zabawkowej)

Warto zaznaczyć pewien wyjątek, jakim bywają płyny w butelkach powyżej 100 ml. Są bowiem lotniska, które wyposażono w nowoczesne skanery. Te pozwalają nam nie tylko na niewyciąganie elektroniki z podręcznej walizki, ale także umożliwiają zabranie większej ilości płynów. Nie każde lotnisko posiada taką technologię - warto sprawdzić przed wylotem, w co wyposażone jest lotnisko, z którego będziemy korzystać.

Czego nie pakować do walizki? Bagaż rejestrowany

Bagaż rejestrowany, czyli duża walizka nadawana do luku bagażowego też ma pewne ograniczenia. Te są zdecydowanie mniejsze, niż w przypadku bagażów podręcznych. W tym wypadku pamiętajmy, aby do dużej walizki nie pakować elektroniki, czyli wszelkich powerbanków, laptopów i rzeczy z bateriami lub akumulatorami. Takie przedmioty musimy zabrać ze sobą na pokład w bagażu podręcznym.

To samo tyczy się jedzenia, jak świeże owoce, warzywa, mięso czy kanapki. Powinniśmy zabrać je ze sobą na pokład. Przed wyjazdem warto sprawdzić, jakie produkty spożywcze możemy zabrać ze sobą do Polski. Bywa, że niektórych rzeczy spoza UE nie będziemy mogli przywieźć.