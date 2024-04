Spis treści: 01 Wizzair w europejskiej czołówce

02 Najdłuższy lot Wizzair - prosto na Bliski Wschód

03 Loty z Polski Wizzair

Wizzair w europejskiej czołówce

Linie lotnicze Wizzair to jeden z największych przewoźników na naszym kontynencie. Węgierskie linie lotnicze są obecne na większości lotnisk w Polsce, a my latamy z nich na potęgę. W 2023 roku Wizzair przewiózł około 60 milionów pasażerów, z czego 10 milionów leciało z lub do Polski. To ważny gracz na rodzimym rynku i nie tylko.

Nie jest może tak duży jak Ryanair, ale dziś trudno wyobrazić sobie polskie lotnisko bez biało-fioletowej floty Airbusów. Chociaż przewoźnik przegrywa z irlandzką konkurencją na liczbę pasażerów, to świetnie radzi sobie w innych kategoriach - na przykład pod względem egzotycznych tras. Swego czasu Wizzair latał z Budapesztu do Uzbekistanu, a dziś bez trudu polecimy na jego pokładzie na Bliski Wschód. A skoro o takich wojażach mowa, to rzućmy okiem na najdłuższe trasy oferowane przez tę linię lotniczą.

Reklama

Najdłuższy lot Wizzair - prosto na Bliski Wschód

Pamiętacie, jak niedawno pisałem o najdłuższych lotach Ryanair? Aż 3 pierwsze miejsca należały do połączeń z Polski na Teneryfę i Gran Canarię. Irlandzki przewoźnik dobił tym samym do 6-godzinnego lotu w regularnym rozkładzie rejsów. Jeżeli myśleliście, że to dużo, to mam dla was niespodziankę. Wizzair znacznie ten rekord pobił jednym ze swoich połączeń. Chodzi oczywiście o lot z lotniska Mediolan-Malpensa do Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Lot Wizzair z północy Włoch do arabskiego państwa trwał 7 godzin i 20 minut i był realizowany w ubiegłorocznym sezonie letnim. To najdłuższy lot Wizzair, który pozwolił pasażerom na przebycie aż 4719 kilometrów. Odbywał się raz dziennie w czasie wakacyjnych podróży.

Jak prezentowała się topowa dziesiątak najdłuższych lotów Wizzair w ubiegłym sezonie?

Mediolan-Abu Zabi - (7:20), 4719 km Wiedeń-Abu Zabi - (6:05), 4244 km Wiedeń-Dubaj - (6:05), 4226 km Katowice-Abu Zabi - (6:10), 4203 km Bukareszt-Teneryfa - (6:10), 4188 km Neapol-Abu Zabi - (6:10), 4155 km Kraków-Abu Zabi - (6:05), 4137 km Bukareszt-Gran Canaria - (6:10), 4103 km Warszawa-Teneryfa (6:05), 4097 km Mediolan-Rijad (5:55), 4088 km

W tym roku na pierwsze miejsce wskakuje jednak lot z Wiednia do Abu Zabi, jako że połączenie z Mediolanu nie zostało wznowione. Co ciekawe, w rankingu najdłuższych tras ponownie jest trzech przedstawicieli Polski.Lubimy latać na Teneryfę i do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a że są daleko... Cóż, najwidoczniej odległość to nie problem.



Loty z Polski Wizzair

Obecnie polscy pasażerowie mogą latać na pokładzie linii Wizzair w wielu kierunkach i z wielu lotnisk. Węgierski przewoźnik jest obecny na następujących lotniskach w Polsce:

Bydgoszcz

Gdańsk

Katowice

Kraków

Lublin

Olsztyn-Mazury

Poznań

Radom

Rzeszów

Szczecin

Warszawa-Chopin

Wrocław

W ofercie znajdziemy różne połączenia, zarówno do wakacyjnych kurortów, jak i miast idealnych na city-break czy w innym celu. Do najpopularniejszych destynacji oferowanych przez Wizzair należy nieprzerwanie od lat Londyn i Liverpool.

Polecamy na Antyweb: Windows 11 zabił WordPada. Teraz zastąpi go... Notatnikiem