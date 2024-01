Spis treści: 01 Wizzair kasuje loty

02 Loty Wizzair - dokąd nie polecisz?

03 Wizzair z problemami, Ryanair leci do przodu

Wizzair kasuje loty

Sprawdzają się niestety pesymistyczne prognozy dotyczące linii lotniczych Wizzair. Jeszcze w ubiegłym roku pisałem o usterkach w silnikach Pratt&Whitney, z których korzystają samoloty węgierskiego przewoźnika, a teraz okazuje się, że wiele połączeń zostanie anulowanych. Firma poinformowała o skasowaniu ponad 30 tras z obecnego rozkładu lotów. Ograniczenia dotkną również polskich pasażerów.

Oznacza to, że pierwszy kwartał 2024 roku w wykonaniu linii lotniczych Wizzair upłynie pod znakiem technicznych problemów. Te zostały na szczęście zauważone zawczasu, dlatego kasowanie lotów należy przyjąć z ulgą - to lepszy scenariusz, niż odkrycie usterki w czasie lotu. A o jakie problemy techniczne dokładnie chodzi?

Te mają związek z silnikami Pratt&Whitney, które są wykorzystywane w samolotach Airbus A320neo i Airbus A321neo. Jednostki napędowe okazały się mieć wadę produkcyjną, spowodowaną użyciem przez producenta zanieczyszczonego proszku metalicznego. To powoduje szybszy proces korodowania podzespołów, a co za tym idzie zwiększa ryzyko uszkodzenia poszczególnych elementów silnika. Mocna eksploatacja maszyn oznacza duże ryzyko wystąpienia awarii, stąd decyzja o anulowaniu części tras.

Loty Wizzair - dokąd nie polecisz?

W sieci pojawiła się lista wszystkich połączeń wraz z okresami, w których zostaną wstrzymane. Tras jest całkiem sporo i są to nie tylko europejskie połączenia, ale również te m.in. na Bliskim Wschodzie. Oto pełna lista:

Abu Dhabi - Aqaba (do 4.02)

Bukareszt - Luksemburg (11.01 - 4.02)

Budapeszt - Dammam (20.01 - 1.04)

Debreczyn - Hurghada (22.01 - 28.03)

Dortmund - Nisz (21.01 - 15.03)

Dortmund - Warna (16.01 - 14.03)

Katania - Abu Dhabi (21.01 - 15.03)

Katania - Frankfurt-Hahn (22.01 - 31.03)

Katania - Paryż-Beauvais (7.01 - 15.03)

Katania - Szarm el-Szejk (22.01- 14.03)

Larnaka - Kopenhaga (22.01 - 16.03)

Larnaka - Dżudda (21.01 - 15.03)

Larnaka - Warna (15.01- 16.03)

Londyn-Luton - Lublana (7.02 - 01.04)

Mediolan-Malpensa - Hurghada (20.01 - 14.03)

Neapol - Szarm el-Szejk (22.01 - 15.03)

Skopje - Bolonia (20.01 - 14.03)

Skopje - Luksemburg (20.01 - 14.03)

Tirana - Comiso (21.01 - 15.03)

Tirana - Lamezia Terme (22.01 - 15.03)

Wenecja - Amman (14.01 - 15.03)

Wenecja - Rijad (16.01 - 14.03)

Wenecja - Szarm el-Szejk (14.01 - 30.03)

Wiedeń - Dammam (16.01 - 14.03)

Wiedeń - Szarm el-Szejk (16.01 - 15.03)

Wilno - Rejkiawik-Keflavik (19.01 - 17.03)

Warszawa - Agadir (21.01 - 30.03)

Warszawa - Aqaba (17.01 - 29.03)

Warszawa - Tirana (20.01 - 4.02)

Katowice - Aqaba (17.01 - 27.03)

Katowice - Leeds/Bradford (20.01 - 14.03)

Kraków - Katania (20.01 - 14.03)

Kraków - Lyon (20.01 - 14.03)

Kraków - Rejkiawik-Keflavik (21.01 - 15.03)

Kraków - Sztokholm-Skavsta (22.01- 14.03)

Kraków - Walencja (22.01 - 16.03)

Jak widać na powyższej liście, aż 10 tras Wizzair z Polski zostanie wstrzymana. Na całe szczęście wszystko powróci do normy wraz z nadejściem kwietnia. Najpóźniej, bo pod koniec marca samoloty powrócą do wożenia pasażerów z Warszawy do Aqaby i Agadiru, a także z Katowic do Aqaby.



Wizzair z problemami, Ryanair leci do przodu

Wiele wskazuje na to, że problemy linii Wizzair to idealna okazja dla irlandzkiego Ryanaira, aby przekonać do siebie jeszcze więcej nowych pasażerów. To i tak już w tym momencie największa linia lotnicza oferująca swoje loty w Europie, ale doskonale wiemy, że każdy wynik da się jeszcze poprawić.

Już pod koniec listopada Ryanair informował o uruchomieniu letniego rozkładu lotów na 2024 rok. W informacji prasowej przekazano, że na polskich podróżnych czeka aż 10 milionów miejsc w samolotach - nie tylko na wakacje, ale również popularne city-breaki i inne wycieczki.