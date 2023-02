The Loop, czyli blisko 100-kilometrowa klimatyzowana ścieżka rowerowa

Amsterdam tak, może nawet Berlin, ale nie Dubaj - największe miasto Zjednoczonych Emiratów Arabskich słynie raczej z luksusowych samochodów, a nie rowerów i spacerowania, ale być może już niedługo się to zmieni. Lokalne biuro architektoniczne Urb podzieliło się bardzo ciekawym projektem, mającym zachęcić mieszkańców do aktywności na świeżym powietrzu, chociaż "świeże powietrze" to pewne niedopowiedzenie, bo mowa o zamkniętej klimatyzowanej konstrukcji o długości 93 kilometrów kryjącej ścieżkę rowerową i chodniki.



Klimatyzowana ścieżka rowerowa? Tak, w Dubaju

The Loop, bo tak nazywać ma się projekt, umożliwić ma mieszkańcom Dubaju aktywność fizyczną poza budynkami mieszkalnymi, a docelowo sprawić, żeby rowery i spacery stały się dla większości dubajczyków podstawowym środkiem transportu w codziennych dojazdach do pracy. Ze względu na klimat Dubaju, gdzie bardzo często jest po prostu za gorąco, by w ogóle przebywać na zewnątrz, jest to ogromne wyzwanie, ale architekci są przekonani, że w takim wydaniu pomysł może się spodobać.

The Loop zapewni przyjemne, klimatyzowane środowisko przez cały rok, dzięki czemu spacery i jazda na rowerze staną się podstawowym środkiem transportu dla mieszkańców Dubaju, zgodnie z nową 20-minutową inicjatywą miejską. Celem jest uczynienie do 2040 r. roweru i chodzenia głównym środkiem transportu dla ponad 80 proc. mieszkańców Dubaju czytamy w informacji prasowej.

Zdjęcie Jak powietrzna autostrada! To się nazywa ścieżka rowerowa przyszłości / Urb / materiały prasowe

Nie da się ukryć, że pomysł wygląda też spektakularnie - mowa o bardzo futurystycznej przeszklonej konstrukcji, zawieszonej nad ziemią na specjalnych wspornikach, która ma szansę stać się kolejną atrakcją turystyczną regionu. Autorzy projektu poza terenami do biegania, spacerów i jazdy na rowerze celują też w parki kieszonkowe, obiekty sportowe i rolnictwo miejskie, aby poprawić produkcję żywności na tym obszarze.

Biuro projektowe wyjaśniło także, w jaki sposób chce pozyskać energię do utrzymania chłodu w tak ogromnej przeszklonej przestrzeni. Zgodnie z najnowszymi trendami, ma ona pochodzić ze źródeł odnawialnych, głównie energii słonecznej, ale rozważane są także podłogi kinetyczne, czyli wykorzystujące energię ludzkiego chodu.