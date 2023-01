To nie żadna fikcja. To muzeum sci-fi naprawdę powstaje!

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że mamy do czynienia ze scenografią futurystycznej hollywoodzkiej produkcji, co oznacza, że architekci Zaha Hadid Architects wykonali kawał dobrej roboty. No bo jak inaczej wyglądać miałoby muzeum science fiction? Jak przekonuje biuro projektowe mamy do czynienia z "formą pomyślaną jako rozszerzająca się chmura mgławicy z gwiazdą w centrum", na którą częściowo wpłynęły naturalny krajobraz i potrzeba połączenia z wieloma szlakami dla pieszych, rozciągającymi się od miasta i pobliskiej stacji metra.

Kosmiczne zainteresowania, kosmiczna forma

Wnętrze budynku będzie mierzyć 59 tys. m2 i zostanie rozdysponowane na przestrzenie wystawiennicze, sale konferencyjne, obszary eventowe, galerie i teatry, a znajdą się tam również powierzchnie usługowe i duże centralne atrium.

Łącząc przejrzystość programową i funkcjonalną oraz odpowiadając jednocześnie na wyjątkowe warunki lokalizacyjne, muzeum wydaje się unosić nad powierzchnią jeziora. Płynne formy jego dachu promieniują z centralnego punktu wewnątrz, naśladując rozszerzającą się chmurę mgławicy z gwiazdą w środku - przekształcając muzeum w" chmurę gwiezdną ", która rozprasza pola energii w wielu różnych strefach i prowadzi zwiedzających przez portal, który łączy przeżyte doświadczenie z wyobraźnią tłumaczy Zaha Hadid Architects.

Podobnie jak wiele innych współczesnych projektów tego typu, Chengdu Science Fiction Museum wykorzysta w swoich wnętrzach charakterystyczne elementy lokalnego krajobrazu,w tym rośliny i drzewa. Zainstalowany zostanie tu również system zbierania wody deszczowej połączony z pobliskim jeziorem, który będzie stanowić integralną część systemów zapobiegania powodziom.

Świetliki i duże okna dbają o dostęp światła dziennego do wnętrza, a naturalna wentylacja i panele słoneczne zainstalowane na dużym dachu (starannie dobrano również jego kształt i wielkość, aby latem zacieniał przeszklone elewacje) zmniejszą zapotrzebowanie na energię elektryczną z sieci - to zdaniem projektantów element kluczowy dla utrzymania komfortowej temperatury przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia energii.sci



Muzeum Science Fiction w Chengdu jest obecnie w budowie i oczekuje się, że jeszcze w tym roku będzie gospodarzem 81. dorocznego Worldconu, czyli Światowej Konwencji Science Fiction oraz Nagrody Hugo (amerykańska nagroda literacka przyznawana za utwory z gatunku science-fiction i fantasy).