Tatry to jeden z najpiękniejszych regionów Polski. Potwierdzają to liczby turystów zarówno z Polski jak i zagranicy, którzy każdego roku ciągną na południe naszego kraju, by zobaczyć największe atrakcje, którymi niezmiennie pozostają Morskie Oko, Kasprowy Wierch, Giewont oraz Dolina Chochołowska i Dolina Kościeliska.

Kolejki w Tatrach w długi weekend

Jak poinformował Portal Tatrzański ci, którzy około godziny 11.00 chcieli wjechać kolejką na Kasprowy Wierch, musieli odczekać 4-5 godzin. PKL wskazują przy tym, że problemu można byłoby uniknąć, gdyby więcej osób decydowało się na zakup biletu online i wjechało na szczyt wcześniej. Równie tłoczno było na drodze do Morskiego Oka, 14 i 15 sierpnia zajęte były wszystkie miejsca parkingowe na Palenicy Białczańskiej.

Ale prawdopodobnie szczyt został osiągnięty na Giewoncie - mnóstwo ludzi pod krzyżem, a kolejka była nie tylko do wejścia, ale również by... zejść. Wydaje się jednak, że turystom to wcale nie przeszkadzało, nawet padały żarty, że te kilkanaście minut oczekiwania na zejście to i tak mniej, niż trzeba czekać na zabiegi w ramach NFZ, choć zdarzali się i ci bardziej zirytowani, o czym poinformowała Gazeta Krakowska. Ostatecznie wszystkim udało się szczęśliwie zejść.

Tłok w Tatrach jest ogromnym problemem

Miejscowi z pewnością zacierają ręce, widząc tak dużą liczbę turystów. Nie ma co się dziwić, przecież w popularnych i atrakcyjnych turystycznie miejscach wiele osób żyje z usług opartych na tej gałęzi gospodarki. Ale jednocześnie zbyt wiele osób wybiera popularne szlaki, przez co na robi się tłoczno, a dodatkowo nieco kłóci się to z ideą ochrony przyrody. Czy te dwie potrzeby można jakoś połączyć?



Warto byłoby położyć większy nacisk na promocję innych miejsc, dla których noclegi w Zakopanem czy Kościelisku byłyby dobrą bazą wypadową oraz zwiększyć nacisk na tzw. miękkie zarządzanie ruchem turystycznym. Polega ono na "zniechęcaniu" turystów to odwiedzenia danego miejsca w danej chwili poprzez informowanie na bieżąco o braku wolnych miejsc parkingowych, długości oczekiwania na wejście, ilości osób na szlaku i zachęceniu, aby te popularne miejsca odwiedzili w innym czasie.