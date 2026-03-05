Aktualnie na terenie Kraków Airport, które w ubiegłym roku obsłużyło 13 mln pasażerów, lotniskowa spółka zarządza już hotelem Hilton Garden Inn. Tylko w 2025 roku z jego usług skorzystało 78 tysięcy gości, a sam hotel może poszczycić się blisko 90-procentowym obłożeniem, przy średniej dla krakowskich hoteli wynoszącej 77 proc.

Prognozy pokazują, że po rozbudowie terminalu pasażerskiego, w 2029 roku lotnisko obsłuży 16 mln pasażerów rocznie, a po zakończeniu całej inwestycji w 2032 roku - ok. 20 milionów. To oznacza, że na terenie lotniska istnieje duży potencjał do rozwoju usług hotelarskich.

Będzie hotel TRIBE przy lotnisku w Krakowie

- Wybór marki, pod którą będzie działał nowy obiekt to kolejny etap naszych przygotowań do inwestycji - podkreśla Mieczysław Włosek, prezes zarządu Kraków Airport Hotel. Zanim zaczniemy jakiekolwiek prace projektowe, musimy wiedzieć jakie wytyczne mamy spełnić, a te są określane przez naszego partnera bardzo szczegółowo począwszy od wielkości pokoi, restauracji, liczby miejsc parkingowych aż po kwestie bezpieczeństwa. Dlatego cieszę się z podpisanego dziś listu intencyjnego, ponieważ wizja nowego obiektu staje się coraz bardziej konkretna.

Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym na krakowskim lotnisku powstanie hotel działający pod marką TRIBE. To będzie drugi hotel tej sieci w Polsce i w Krakowie.

Marka należąca do Accorhotels odzwierciedla współczesny styl życia i podróżowania, łącząc to, co niezbędne, z akcentami premium.

TRIBE to już ponad 20 otwartych hoteli w ponad 10 krajach. Inwestorem i przyszłym operatorem nowego hotelu będzie Kraków Airport Hotel - spółka będąca częścią Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice.

Obiekt powstanie w sąsiedztwie należącego do niej i popularnego wśród turystów hotelu Hilton Garden Inn Kraków Airport.

