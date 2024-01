To będzie jedyny taki obiekt w Sopocie. Rusza wielka inwestycja

Sopot jest bardzo chętnie odwiedzanym polskim miastem nadmorskim. Przyjeżdżają tutaj turyści z wielu krajów, nie tylko Polacy. Nie ma nic zaskakującego więc w tym, że co jakiś czas pojawiają się inwestorzy, którzy chcą zaznaczyć swoją obecność w tym popularnym miejscu. Dołącza do nich m.in. sieć Q Hotel.

Nowy wyjątkowy kompleks nad Bałtykiem?

Symbolem prestiżu Sopotu oraz przy okazji jednym z najsłynniejszych hoteli w Polsce, dobrze znanym również na świecie, jest usytuowany tuż przy plaży Sofitel Grand Sopot. To pięciogwiazdkowy obiekt, który kiedyś nosił także nazwę Grand Hotel. W obrosłym dziś legendami budynku gościli między innymi Greta Garbo, Jan Kiepura, czy Shakira. Historia miejsca łączy się także z obecnością w nim Adolfa Hitlera. O tym epizodzie mówi się, że gdyby pozwolono wówczas ostrzelać hotel, być może zmieniłoby to losy świata. Czy nowy obiekt może dorównać rozmachem i prestiżem osławionemu miejscu?

Najprawdopodobniej nie na tych samych zasadach, ale jednak na pewno można spodziewać się tego, że stanie się on przestrzenią, jakiej jeszcze na mapie Sopotu nie było. Nowa inwestycja Q Hotel ma bowiem wyróżniać się na swój sposób - wielkością, wyposażeniem oraz funkcjami. Inwestor jest przekonany, że nowy obiekt w Sopocie odniesie sukces, podobnie jak miało to miejsce w przypadku głośnego otwarcia innego obiektu sieci Q Hotel, na Bielanach Wrocławskich. Według przedsiębiorcy przybytek w Sopocie wejdzie przebojem w rynek konferencyjny i stanie się jednym z najważniejszych obiektów eventowych w Polsce.

- Jesteśmy pewni, że Sopot jest doskonałym miastem na inwestycję, atrakcyjnym dla turystów przez cały rok. Nowy hotel najbardziej wśród wszystkich hoteli sieci będzie sprzyjał relaksowi i rodzinnemu wypoczynkowi - wyjaśnił ponadto Radosław Altheim, dyrektor zarządzający Q Hotel, cytowany przez Dziennik Bałtycki.

Q Hotel się rozwija

Q Hotel to polska sieć hoteli, która funkcjonuje na rynku od 2011 roku i notuje kolejne sukcesy. Aktualnie w ramach sieci działa sześć hoteli - w Gdańsku, Katowicach, oraz po dwa w Krakowie i we Wrocławiu. Obiekt w Sopocie będzie więc siódmą inwestycją. Czego można się spodziewać po budynku? Przede wszystkim będzie on całkiem pokaźny.

Powstać ma w największym gmachu na części 3-ha terenu, który niegdyś stanowił miejsce zamieszkania szwedzkich robotników. To obszar po tzw. Lucky Hotels, które nazywano też szwedzkimi hotelami. Kompleks funkcjonował tu przez jakiś czas, gdy szwedzcy robotnicy w latach 70. budowali suchy dok w gdyńskiej stoczni. Później działał tu motel. Jak podaje portal Trójmiasto, już w 2008 roku ówczesny właściciel nieruchomości, deweloper Polnord zapowiadał, że w miejscu tym powstanie luksusowy hotel. Zapowiedzi zaczęto realizować więc dopiero po 16 latach od ich pierwszego ogłoszenia.

Zdjęcie W dwóch mniejszych budynkach sopockiego kompleksu powstaną 84 apartamenty i 49 lokali inwestycyjnych, a w większym obiekcie będzie hotel sieci Q Hotel. / Haffnera Residence, Cordia / materiały prasowe

Nowy hotel w Sopocie. Jak będzie wyglądał?

Samą liczbą pokoi Hotel Q ma wyprzedzać wiele obiektów wypoczynkowych, w tym wspominany Sofitel Grand Sopot. W planach jest bowiem 220 pomieszczeń o tym przeznaczeniu, które charakteryzować się będą jednak zróżnicowanym standardem. Poza tym obiekt ma być wyposażony w rozbudowaną strefę spa, przestrzeń zabaw dla dzieci, nowoczesną salę konferencyjną oraz inne udogodnienia.

- Hotel w Sopocie wyróżniać będzie rozbudowana strefa spa z ofertą zabiegów, basen, zespół saun, grota śnieżna i siłownia. Planowana jest także duża i bogato wyposażona przestrzeń do zabawy dla dzieci - zapowiada Radosław Altheim, dyrektor zarządzający Q Hotel. - W hotelu znajdzie się 220 pokoi o zróżnicowanym standardzie, restauracja z barem, a także nowoczesna i funkcjonalna przestrzeń konferencyjna o powierzchni ok. 900 m kw.

Zdjęcie Nowy obiekt sieci Q Hotel stanie obok apartamentowców i lokali usługowych budowanych w ramach Haffnera Residence dewelopera Cordia / Hotel Q / materiały prasowe

Nowa inwestycja hotelowa w Sopocie uzyskała finansowanie konsorcjum banków Pekao S.A. i Santander Bank Polska. Oprócz tego obiektu na wspomnianym terenie po szwedzkich hotelach powstaną apartamentowce i lokale usługowe. Pieczę nad tą częścią kompleksu sprawuje deweloper Cordia Polska.