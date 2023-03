Zbyt piękne, żeby było prawdziwe?

Wygodna praca zdalna to jednak tylko dodatek do przygody życia, bo statek podczas rejsu zatrzyma się w 375 portach na całym świecie, odwiedzając przy tym 135 krajów i wszystkie siedem kontynentów. Pokona w tym czasie ponad 210 tys. mil, pozwalając pasażerom zobaczyć takie kultowe miejsca i zabytki, jak Statua Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro, Tadź Mahal, Chichen Itza, piramidy w Gizie, Machu Picchu i Wielki Mur Chiński oraz zrelaksować się na 103 tropikalnych wyspach.

Life at Sea Cruises to jedna z firm należących do Miray Cruises, która od 30 lat działa w branży wycieczkowej, więc to z pewnością sprawdzony i doświadczony organizator. Co więcej, MV Gemini, które realizuje obecnie rejsy wokół Grecji czy Turcji, zostanie też specjalnie wyremontowany, by w komfortowych warunkach pomieścić 1074 pasażerów (400 kabin).

Zainteresowani? W takim razie rezerwacje właśnie ruszyły, ale należy pamiętać, że firma przyjmuje zapisy tylko na całe trzy lata i wymaga wpłacenia zaliczki w wysokości 45 tys. dolarów. Podkreśla jednak, że rezerwacja nie jest przypisana do konkretnych osób i grupa znajomych czy rodzina może wykupić rejs wspólnie, a następnie "podzielić" trasę między siebie.