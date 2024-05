Spis treści: 01 Gigantyczne miasto w Chinach

02 Chińska potęga na siatce ulic

Podejście do granic miast, określania ich powierzchni czy aglomeracji jest różne, zależnie od miejsca na świecie, w którym się aktualnie znajdujemy. No bo weźmy na przykład gminy - to pojęcie, które w Polsce jest nam znane. Gmina może być wiejska, miejsko-wiejska lub wiejska i stanowić będzie jednostkę administracyjną. Typowy przykład gminy to miasto i wioski dookoła, gdzie znajdziemy sołectwa i tym podobne. Inaczej jest na Grenlandii, gdzie znajduje się największa gmina świata.

Pisałem o niej niedawno w kontekście największego miasta świata - pod względem powierzchni. Tam podział mają inny niż u nas, a sama gmina jest znacząco większa od całego naszego kraju. Nie ma większego znaczenia fakt, że na terenie Sermersooq mieszka ledwie kilkadziesiąt tysięcy osób. Pora jeszcze bardziej skomplikować sytuację - ruszamy do Chin.

Gigantyczne miasto w Chinach

Chiny są ogromne i liczne, szacując swoją populację na ponad miliard osób. Takie warunki siłą rzeczy sprawiają, że na terenie kraju znajdziemy niejedną gigantyczną metropolię. Jest przecież Pekin, Szanghaj czy... Chongqing. Przyznacie, chyba że nie jest to najbardziej medialna miejscowość świata. Fakt, że nie wszyscy o niej słyszeli nie oznacza, że nic się tam nie dzieje. Wręcz przeciwnie - mowa o megamieście, w którym mieszka ponad 30 milionów osób (w całej jednostce administracyjnej).

Zdjęcie Chongqing / Li Hongbo/Utuku / Zuma Press / Forum / Agencja FORUM

I to właśnie ta jednostka administracyjna jest głównym celem naszych dzisiejszych poszukiwań. Chongqing to jedno z czterech miast wydzielonych w Chinach, razem z Pekinem, Szanghajem i Tiencin. Zostało wydzielone w 1997 roku z prowincji Syczuan i dziś uznaje się jego obszar za jedno miasto. W rzeczy samej wspomniana jednostka administracyjna to po prostu Chongqing, choć nie ma tu mowy o jednolitej strukturze miejskiej jak w przypadku miejscowości znanych z Europy. Na dobrą sprawę można by uznać, że to ogromne miasto z wieloma otaczającymi je gminami, osiedlami i "przybudówkami". W świetle lokalnego prawa jest to jedna po prostu megamiasto.

Jest ogromne z dwóch powodów. Po pierwsze, na terenie jednostki mieszkają aż 32 miliony osób. To więcej niż np. w Jemenie, Uzbekistanie czy Wenezueli - i o kilka milionów mniej niż w Polsce. A nie jesteśmy przecież aż tak małym państwem. Największe jednak wrażenie robi powierzchnia wydzielonego chińskiego miasta. Ta wynosi aż 82 403 kilometry kwadratowe. Dla porównania największe województwa w Polsce to:

mazowieckie - 35 558 km 2

wielkopolskie - 29 826 km 2

lubelskie - 25 122 km 2

warmińsko-mazurskie - 24 173 km 2

zachodniopomorskie - 22 892 km2

Możemy zatem łatwo zauważyć, że chińskie Chongqing jest większe niż województwa wielkopolskie i mazowieckie razem wzięte - i to sporo, bo aż o 17 tysięcy kilometrów kwadratowych.

Chińska potęga na siatce ulic

W mieście dzieje się sporo, czego przykładów nie trzeba wcale daleko szukać. Chongqing jest jednym z centrów finansowych kraju, a na jego terenie swoje siedziby mają nie tylko instytucje finansowe, lecz także zakłady produkcyjne i wiele innych, dużych biznesów. Miejskie lotnisko znajduje się w topowej 50 najbardziej ruchliwych portów świata, a nr. 1 są pod względem miejskiego systemu kolei jednoszynowej - ma aż 70 stacji i przewozi najwięcej pasażerów na całym świecie.

Ostatecznie warto jednak pamiętać, że... to nie do końca jest miasto w naszym rozumieniu tego słowa. Taki pogląd jest bowiem krzywdzący dla innych metropolii, których władze bardziej skrupulatnie podchodzą do wyznaczania granic i uznawania czegoś za miasto bądź obszar czy prowincję. Jak zwraca uwagę Kyle Jaros, ekspert ds. chińskiej urbanistyki, w kontekście miast wydzielonych używa się terminu "miasto" wobec czegoś, co de facto powinno być nazywane po prostu prowincją.

Nie zmienia to jednak faktu, że Chongqing jest gigantyczne.