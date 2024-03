Chiny budują wielkie rakiety. Pozwolą polecieć na Księżyc

Księżyc przez ostatnie dekady nie znajdował się w centrum większego zainteresowania ze strony poszczególnych narodów. W ostatnim czasie uległo to zmianie, czego dowodem jest coraz więcej misji, których celem jest Srebrny Glob. Pojawiają się nawet plany ewentualnej bazy na powierzchni, gdzie będą przebywać ludzie. Jednym z krajów szczególnie zainteresowanych eksploracją Księżyca są Chiny.

Chiny chcą eksplorować Księżyc

Chiny to kraj, który w ostatnich latach mocno zainteresował się Srebrnym Globem. Dowodzą tego ostatnie misje w postaci Chang'e 4 i 5. W planach na ten rok jest także Chang'e 6. Natomiast bardziej dalekosiężne zakładają wysłanie misji załogowych, a potem budowę stacji na powierzchni.

Państwo Środka rozważa budowę własnej stacji m.in. z Rosją, z którą pozostaje w dobrych stosunkach. Najpierw jednak Chiny chcą wysłać tajkonautów i wiemy, że ich podróż ma odbyć się nowym statkiem kosmicznym o nazwie Mengzhou, co ma nastąpić za kilka lat. Potrzebne są jednak odpowiednie rakiety.

Państwo Środka szykuje wielkie rakiety wielokrotnego użytku

Chiny mają w planach duże rakiety, które pozwolą im na realizację ambitnych celów związanych z Księżycem. Wśród nich jest zmodyfikowana wersja konstrukcji o nazwie Długi Marsz 10. Pierwsze ważne jej testy planowane są na 2025 r. Na pokładzie zostanie umieszczona nowa kapsuła załogowa, która przejdzie program pilotażowy na orbicie okołoziemskiej.

Długi Marsz 10 to rakieta, nad którą pracuje CASC, czyli główny dostawca tego typu konstrukcji dla chińskiego programu kosmicznego. Będzie ona wielokrotnego użytku, co pozwoli na zmniejszenie kosztów misji, co SpaceX dokonało wraz z Falconem 9.

Długi Marsz 10 to duża konstrukcja

CASC przeprowadziło kluczowe testy własnej rakiety w 2023 r. Długi Marsz 10 w zmodyfikowanej wersji z myślą o misjach księżycowych, ma ponad 90 m wysokości i ma być w stanie wysyłać w kosmos ładunki zmierzające w kierunku Srebrnego Globu o masie do 27 t. Na razie są to jednak przypuszczenia, a nie informacje potwierdzone poprzez oficjalne źródła.

Państwo Środka ma w planach także budowę jeszcze innej rakiety wielokrotnego użytku. Na jej temat wiadomo jednak bardzo niewiele. Testy zostały zaplanowane na 2026 r.