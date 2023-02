To najbardziej gościnne miejsca na świecie, które warto odwiedzić w 2023 roku

Ograniczenia związane z pandemią COVID-19 mocno dały się we znaki całej branży turystycznej. Wydaje się, że w 2023 roku wiele osób będzie chciało rzucić się w wir podróży, by odbić sobie okres restrykcji.



Ranking najbardziej gościnnych miejsc na świecie

Choć minione miesiące przynosiły nam niezbyt optymistyczne wiadomości, to świat wciąż jest pełen gościnności, przyjaznego podejścia i nieodkrytych miejsc, które przyniosą niesamowite wrażenia z wyjazdu. Aby ułatwić turystom wybranie odpowiedniego miejsca, portal Booking.com na podstawie 240 milionów zweryfikowanych opinii wybrał najbardziej przyjazne miejsca na całym świecie. Jedno z miast w rankingu zaskakuje wiele osób, domyślasz się które?



Zobacz, co poza gościnnością oferują wybrane miasta.



Polignano a Mare, Włochy

To malownicze miasteczko położone na wapiennym klifie nad wodami Adriatyku. Jest znane z pięknych plaż i białych domów oraz włoskiej legendy Domenico Modugno, autora słynnej na całym świecie, chwytliwej piosenki "Volare".

Hualian, Tajwan

Miejsce, które jest dobrą bazą wypadową do pobliskiego Parku Narodowego Taroko. Można tu podziwiać niesamowitą przyrodę, świątynie, wodospady. Warto też spróbować najlepszych tajwańskich przysmaków

Zdjęcie Świątynia Wiecznej Wiosny w Parku Narodowym Taroko / Zairon/CC BY-SA 4.0 / Wikipedia

San Sebastian, Hiszpania

Prawdziwy raj dla smakoszy. Liczne restauracje i bary rozsiane po całym mieście pozwalają delektować się nie tylko ostrygami i klasycznym winem txakoli z Kraju Basków. Wiele z lokali nagrodzono gwiazdką Michelin.

Drezno, Niemcy

Stolica Saksonii będzie odpowiednim celem podróży dla wszystkich, którzy chcą spędzić urlop z kulturą i historią. Miasto zostało odbudowane po zniszczeniach II wojny światowej z zachowaniem historycznej, barokowej architektury i zyskało przydomek Florencji Północy.

Kłajpeda, Litwa

Historyczne portowe miasto ma do zaoferowania wspaniałą kulturę i architekturę. To również brama do niezwykłego przyrodniczego skarbu Europy - Mierzei Kurońskiej - wąskiego półwyspu oddzielającego Zalew Kuroński od Morza Bałtyckiego, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

York, Wielka Brytania

Jeśli chcesz poczuć klimat średniowiecznej Anglii, to położony w północno-wschodniej części Wielkiej Brytanii York będzie idealnym wyborem. Dla chętnych mocniejszych wrażeń czeka wycieczka Autobusem Duchów. Podczas wycieczki można poznać nieco bardziej przerażającą historię miasta.

Zdjęcie Jedyna w Europie średniowieczna ulica zachowana w całości, York, Wielka Brytania. / Wikipedia / domena publiczna

Ushuaia, Argentyna

To istny "koniec świata". Położone przy granicy z Chile miasto jest zwane również "bramą do Antarktydy" ze względu na swoje położenie na samym krańcu Ameryki Południowej. Podziwiać można tu krajobraz ośnieżonych gór, lodowców, tundry oraz... pingwiny.

Porto De Galinhas, Brazylia

Piękne plaże z jasnym piaskiem, krystalicznie czysta woda to wizytówka kolejnego miasta w Ameryce Południowej. Jeśli jednak komuś znudzi się leżenie na plaży, można zanurzyć się w turkusowych wodach, podziwiając rafę koralową. W mieście znajduje się wiele restauracji i barów z churrascarias, czyli grillami i owocami morza.

Miasto Meksyk, Meksyk

To miasto przesiąknięte historią i kulturą. Starożytne ruiny, muzea, parki i tradycyjna kuchnia meksykańska to tylko niektóre z atrakcji stolicy kraju. Wiele osób może dziwić obecność tego miasta w zestawieniu, ponieważ uważany jest za niezbyt bezpieczne miasto. Jednak wiele osób podkreśla, że miasto robi bardzo dużo w tym temacie ze względu na dochód, jaki miasto czerpie z turystów. Większość niebezpiecznych sytuacji to wynik porachunków gangów narkotykowych.

Gold Coast, Australia

Słońce, morze i fale. To trzy słowa, które doskonale opisują położone na południe od Brisbane miasto. Można tu surfować, bawić się licznych parkach rozrywki lub wędrować i jeździć po górskich terenach obserwując australijską przyrodę.