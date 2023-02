Na miłość nie do Francji

Kto był w Paryżu, ten się w cyrku nie śmieje. Chociaż francuska stolica od lat uznawana była za miasto zakochanych i najbardziej romantyczny cel podróży, to wielu wracało z niej zawiedzionych. Istnieje nawet Syndrom Paryski, czyli dość specyficzne zaburzenie, na które narażeni są niektórzy turyści.

W dużej mierze chodzi o... zawód. Niezadowolenie z tego, co przyszło nam zobaczyć. W tym wypadku jest ono jednak o wiele bardziej poważne. Chodzi o zestaw komplikacji psychologicznych, na które cierpieć mogą niektórzy powracający z tzw. Miasta Świateł. Jak podają naukowcy, jest to bardzo ciężki przypadek szoku kulturowego i tęsknoty za własnym domem.

Okazuje się, że pięknie wykadrowane zdjęcia z ulotek to jedna strona medalu. Druga ukazuje się naszym oczom po dotarciu do miasta, które jest przecież ogromne i ma wszystkie przywary takiej metropolii. Łatwo natknąć się tutaj na brud, ludzkie nieszczęście czy zaniedbania. Może dlatego Paryż nie jest już stolicą miłości?

Stolica zakochanych od teraz gdzie indziej

Najnowsze zestawienie zebrało 10 europejskich miast pretendujących do miana kontynentalnej stolicy zakochanych. O ile dotychczas z pierwszego miejsca rządził Paryż, to sytuacja uległa zmianie. Chcąc wybrać się do najbardziej romantycznego miejsca w Europie, powinniśmy udać się do Portugalii, a konkretniej Lizbony. Właśnie to miasto otrzymało ten zaszczytny tytuł.

Co ciekawe, Paryż na liście TOP 10 uplasował się dopiero na trzeciej pozycji, przegrywając z Lizboną i Monako. Całe zestawienie najbardziej romantycznych miast w Europie prezentuje się następująco:

Lizbona Monako Paryż San Marino Rzym Andora Amsterdam Ateny Praga Reykjavik

W jaki sposób dokonano wyboru i stworzono listę? Autorzy posłużyli się w tym celu danymi ze strony TripAdvisor. Swój ranking oparli na listach restauracji i hoteli określanych przez gości jako "romantyczne". W przypadku stolicy Portugalii mowa o aż 588 knajpach i 152 hotelach, w których szukać można miłosnych doznań.

Polska nie jest romantyczna

Jak się okazuje, w rankingu zabrakło miejsca na romantyczne propozycje z Polski. Kandydatów mogłoby być przecież wielu — dajmy na to Chełmno z województwa kujawsko-pomorskiego. Liczące nieco ponad 20 tysięcy miejsce jest przecież nazywane miastem zakochanych.

Wracając jednak do właściwego rankingu, może i dobrze, że nastąpiło przetasowanie. Paryskim ulicom warto byłoby dać trochę odpoczynku. Choć nadal będzie to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc na świecie, to pora na obranie innego kierunku wakacyjnego — stolica zakochanych z Portugalii już czeka!