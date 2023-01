To najbardziej przereklamowane miejsca na świecie. Czy spędzenie tu urlopu może rozczarować?

Platforma King Casino Bonus zidentyfikowała najbardziej przereklamowane miasta na świecie. Wybrano je na podstawie analiz recenzji dostępnych na popularnych witrynach jak np. TripAdvisor. Oceniono tysiące ocen dostępnych dla 85 najpopularniejszych miast na świecie według zachodnich turystów oraz 20 najwyżej ocenianych atrakcji.

Oceniono przy tym stosunek ocen najwyższych do tych najniższych oraz użycie słów kluczowych takich jak bardzo rozczarowujące czy nie tak miłe, jak oczekiwano w recenzjach.

Najbardziej przereklamowane miasto na świecie. Co nie podobało się turystom?

Okazuje się, że wśród turystów niezadowolonych z pobytu, najwięcej było tych przyjeżdżających do Bangkoku, Stolicy Tajlandii. Dlaczego? Przede wszystkim z powodu tłoku oraz... błotnistej rzeki. Najbardziej rozczarowującą atrakcją turystyczną w mieście była Thanon Khao San - krótka ulica w centrum znana z tanich noclegów dla backpackerów. W recenzjach opisywano ją jako zbyt turystyczną i dobrą dla młodych ludzi szukających imprezy. Do gustu nie przypadło również tajskie uliczne jedzenie.

Wyrzuć Bangkok ze swojej listy życzeń! Będzie tak samo tłoczno, jak podczas porannej podróży do pracy, a rzeka jest błotnista, przynajmniej jeśli ufasz opiniom pozostawionym przez turystów w Internecie. opisuje King Casino Bonus

Najbardziej rozczarowujące miasta i atrakcje turystyczne

Bangkok, Tajlandia (16,6 proc.) Antalya, Turcja (16,5 proc.) Singapur, Singapur (15,8 proc.) Monachium, Niemcy (15,7 proc.) Rimini, Włochy (14,2 proc.) Miami, Stany Zjednoczone (13,9 proc.) Mumbaj, Indie (13,9 proc.) Londyn, Wielka Brytania (13,8 proc.) Paryż, Francja (13,8 proc.) Tokio, Japonia (13,6 proc.)

Zdjęcie Monachium znane jest z Oktoberfest / 123RF/PICSEL

Najbardziej rozczarowujące atrakcje turystyczne:

Bangkok, Thanon Khao San Antalya, Water Planet Aquapark Singapur, Orchard Road Monachium, Muzeum Niemieckie Rimini, Fiabilandia Miami, Calle Ocho w Małej Hawanie Mumbaj, plaża Juhu Londyn, London Eye Paryż, Montmartre Tokio, pomnik Hachiko w dzielnicy Shibuya

Zdjęcie Pomnik Hachiko, Tokio / 123RF/PICSEL

Na co najczęściej narzekali turyści?

Antalya opisywana była m.in. jako banalna i bez żadnych wartych wspomnienia atrakcji, gdzie nawet park wodny nie poprawił nastrojów. Singapur z kolei opisywany był jako świetne miejsce do pracy, ale nie do zwiedzania. Nawet atrakcje turystyczne wydają się pozbawione uroku i ponure. Nie zachwycił nawet basen bez krawędzi na szczycie budynku Marina Sand Bay i Gardens by the Bay. Opisywano, że brakuje mu duszy i kultury.



Najmniej przereklamowanymi miastami na świecie w tym badaniu były Neapol we Włoszech, Waszyngton w Stanach Zjednoczonych i Liverpool w Anglii.

Co ciekawe analizując wszystkie opisy King Casino Bonus, można zauważyć coś niezwykle ciekawego. Okazuje się, że turyści, wybierając najpopularniejsze na świecie miasta narzekają na... tłumy turystów. Przyjeżdżając w poszukiwaniu rozrywki, okazuje się, że miasto oferuje jej zbyt mało, a za dużo jest w nim zabytków.



Jaki więc można wyciągnąć wniosek z tego rankingu? Szykując się na urlop, nie warto sugerować się popularnością miejsca, ale należy wziąć pod uwagę nasze potrzeby. Osoby chcące poznać zabytki, nastawione na zwiedzanie i liczące na ciszę i spokój nie zawsze tak samo będą oceniały dane miejsce.