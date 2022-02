Podróże Yuandang Bridge – niesamowity most architektury hybrydowej w całości przeznaczony dla pieszych

Architekci z MAD pokazali design ich najnowszego projektu nazwie "The Eyes of Sanxingdui". Tym będzie Muzeum Dziedzictwa Kulturowego Starożytnego Shu w mieście Guanghan w Chinach. W ramach projektu, MAD umieści grupę rozrzuconych drewnianych konstrukcji ponad gęstą zielenią i czystymi wodami starożytnego krajobrazu. Nowe budynki zostały tak zaprojektowane, by łączyły się z istniejącym już krajobrazem, tworząc tym samym nowe środowisko, które jednocześnie będzie pomnikiem starożytnych tajemnic cywilizacji Sanxingdui i stworzy z ponadczasową symbiozę ze środowiskiem naturalnym tego obszaru poprzez powściągliwą, skromną objętość.

Projekt architektów z MAD swoim wyglądem, szczególnie z perspektywy lotu ptaka, przypomina przymrużone, ludzkie oczy. Składa się na niego sześć podobnych konstrukcji. Sam design został tak przemyślany, by całokształt bardziej przypominał fantazyjny park niż budynek użytku publicznego.

Zdjęcie Budynki z lotu ptaka przypominają przymrużone ludzkie oko Fot. MAD / materiał zewnętrzny

W ciągu dnia drewniana fasada budynku nawiązuje do naturalnego krajobrazu parku. Duże rozpiętości konstrukcji drewnianej pozwalają na otwarte, bogate, pozbawione kolumn przestrzenie wewnątrz budynku. Tymczasem okna na dachu zapewniają naturalne światło dla muzeum dowiadujemy się z prezentacji architektów.

Zdjęcie The Eyes of Sanxingdui w środku Fot. MAD / materiał zewnętrzny

Inwestycja realizowana jest w zachodniej części miasta Guanghan w prowincji Syczuan. Jest ona powszechnie znana obfitości odkrytych w tym regionie reliktów kultury antycznej sprzed około 4500-2800 lat. Region jest żywym pomnikiem starożytnych miast, państw i kultury Shu południowo-zachodnich Chin. W związku z tym złożono wniosek o uznanie go za obiekt światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Nie wiadomo jeszcze kiedy budowa kompleksu budynków zostanie ukończona.