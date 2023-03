Perła pustyni

Najwyższy budynek świata, czyli Burj Khalifa znajduje się w Dubaju, górując nad miastem i przyciągając miliony turytów każdego roku. Mierzący ponad 800 metrów wieżowiec idealnie obrazuje ambicje i plany Emiratczyków, którzy chcą stworzyć prawdziwe megamiasto, metropolię wyjątkową w skali całego globu i wyznaczającą standardy dla wszystkich innych.

W gronie rozpoczętych projektów znaleźć można nie tylko kolejny wieżowiec, ale również szereg innej, turystycznej czy handlowej infrastruktury. Przeglądając projekty i wizualizacje można złapać się za głowę - wszystko jawi się jako futurystyczne, ogromne i przede wszystkim bajecznie drogie. Kogo jak kogo, ale ich najzwyczajniej na to wszystko stać. Rzućmy okiem, co składa się na projekt dubajskiego megamiasta.

Najwyższy budynek świata na nowo

Czy jesteście w stanie wyobrazić sobie budynek, przy którym najpopularniejsze wieżowce świata wypadają po prostu... blado? Taki właśnie będzie Dubai Creek Tower, czyli główny element dubajskiego planu rozbudowy na najbliższe lata. Docelowa wysokość budynku wyniesie 1345 metrów i będzie o pół kilometra dłuższa od wspomnianego wcześniej Burj Khalifa. Zainteresowani kolejnym porównaniem?

Na pewno mieliście okazję zobaczyć na zdjęciach lub na żywo popularny Empire State Building z Nowego Jorku. Ta amerykańska konstrukcja będzie aż czterokrotnie niższa od nadchodzącego rekordowego projektu z Dubaju. Jego realizację zaplanowano na 2025 rok, a całość budowy ma pochłonąć 1 miliard dolarów amerykańskich.

Jak łatwo się domyślić, całość zostanie wypełniona luksusowymi butikami, hotelami czy strefami ogrodów w chmurach. Cała konstrukcja zostanie wsparta stalowymi linami na wzór łodyg lilii. Konstrukcja będzie górować nad miastem, choć to nie jedyny element wizji Dubaju z przyszłości.

Zakupy rodem z utopii

Kolejnym kluczowym przedsięwzięciem jest The Mall of the World. Epickie (bo ciężko znaleźć inne słowo), centrum handlowe ma oferować nie tylko szereg sklepów. Realizacja tej struktury pozwoli zrewolucjonizować obraz zakupów w Dubaju, a co za tym idzie być pionierskim budynkiem o takim rozmiarze i rozmachu na całym świecie.

Sklepy to w tym wypadku nie wszystko. Dla odwiedzających dostępne będą szeregi innych udogodnień, w tym strefa hotelowa, galerie sztuki, szkoły filmowe, kliniki czy park rozrywki. Na terenie centrum handlowego The Mall of the World znaleźć ma się również specjalna stacja metra.

Obiekt o powierzchni 8 milionów stóp ma posiadać specjalną i otwieraną kopułę - ta pozwoli na korzystanie ze świeżego powietrza zimą i ochronę przed upałem w lecie (za sprawą klimatyzacji). Koszt budowy to niemal 7 miliardów dolarów amerykańskich.

Coś dla ciała, duszy i turysty

Skoro w Dubaju powstanie tyle nowych miejsc i atrakcji, to siłą rzeczy trzeba gdzieś będzie pomieścić przybyłych gości. Turystów z pewnością zachwyci powstający hotel Ciel Tower. Ponad 1000 pokoi na 82 piętrach w budynku, którego wysokość przekroczy 360 metrów. Nocleg jak z bajki? Tak, ale takiej mocno fantastycznej i futurystycznej, albowiem konstrukcja swym wyglądem przywodzi na myśl prawdziwy budynek przyszłości.

Data zakończenia projektu jest tuż za rogiem. Oficjalne zakończenie prac nad hotelem Ciel Tower ma mieć miejsce już w 2024 roku. Jeżeli nie macie jeszcze dość przymiotników w stylu “największy", “najwyższy" czy też “najdroższy", to świetnie - teraz czas na wodną rozrywkę w zupełnie nowym wydaniu.

Nie tylko Dubaj, bo również Abu Dhabi ma w planach interesujące projekty. W tym miejscu warto wspomnieć o SeaWorld Abu Dhabi, czyli największym i najdroższym akwarium na całym świecie. 25 miliony galonów wody, ponad 68 tysięcy gatunków morskich zwierząt - wszystko to za rekordową sumę 12 miliardów funtów.

Jeżeli macie w głowie wymarzone wizje tego, jak takie miejsce powinno wyglądać, to najpewniej zostaną one wcielone w życie. Najciekawiej zapowiada się pionowe okno Endless Vista o wysokości 20 metrów, które w nietuzinkowy sposób pozwoli podejrzeć życie morskich stworzeń.

Bez granic

Obserwując poczynania projektantów w Dubaju można odnieść wrażenie, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie ma granic dla wyobraźni i rozmachu. Wspomniane projekty nie są przecież pieśniami przyszłości, a konkretami, których realizacja trwa w tym momencie.

Ciekawe, czy taka wizja metropolii przyszłości i megamiasta przyjmie się na całym świecie. Z perspektywy turysty jest to ogromna atrakcja i na pewno wyjątkowy sposób na spędzenie urlopu. Pozostaje pytanie, czy codzienne życie w takim miejscu będzie równie magiczne i komfortowe.