Mieszczące się obok kompleksu Emirates Towers dubajskie Muzeum Przyszłości zostało oficjalnie otwarte i udostępnione dla zwiedzających. Architektoniczne arcydzieło jeszcze przed swoją premierą zachwycało wyglądem, dzięki czemu znalazło się między innymi na liście 14 najpiękniejszych muzeów świata według National Geographic.

Obiekt został również nazwany "najpiękniejszym budynkiem na świecie" przez emira Dubaju Muhammada ibn Raszid Al Maktuma, który również nie żałował komplementów pod jego adresem.

Konstrukcja została zaprojektowana przez lokalne biuro architektoniczne Killa Design. Futurystyczny budynek o wyjątkowym kształcie przypominającym owalny pierścień wykonano głównie z włókna szklanego oraz stali nierdzewnej. Całość umieszczono na specjalnie utworzonym kopcu.

Na elewacji obiektu znajdują się zdobione arabską kaligrafią cytaty odnoszące się do ludzkiej kreatywności i pomysłowości. Ich autorem jest sam wspominany wcześniej emir Dubaju. Nic więc dziwnego, że konstrukcja aż tak przypadła mu do gustu.

- Przyszłość należy do tych, którzy potrafią ją sobie wyobrazić, zaprojektować i zrealizować. Nie jest to coś, na co czekasz, ale raczej tworzysz - głosi jeden z napisów.

- Możemy nie żyć setki lat, ale wytwory naszej kreatywności mogą pozostawić po sobie spuściznę długo po naszym odejściu - wybrzmiewa inny.

Budynek Muzeum Przyszłości wznosi się na 77 metrów i składa się z siedmiu pięter, na których znajduje się około 30 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Obejmuje on między innymi dwie wielofunkcyjne sale mieszczące kolejne 1000 oraz 345 miejsc oraz liczne pomieszczenia laboratoryjne.

Bilet do muzeum kosztuje 145 dirhamów, czyli w przeliczeniu mniej więcej 160 złotych. W tej cenie będziemy mogli zobaczyć przeróżne wystawy związane z przestrzenią kosmiczną, innowacyjnymi wynalazkami, ekosystemami, bioinżynierią czy nowoczesnymi technologiami. Co ciekawe, na jednym z pięter znajdują się atrakcje przeznaczone dla dzieci.