The Pad - tak się nazywa niezwykły hotel w Górach Skalistych w stanie Kolorado w USA, który zbudowany został z 18 starych kontenerów statkowych. Gospodarzami miejsca jest amerykańskie małżeństwo, które postanowiło niepotrzebne kontenery powtórnie wykorzystać do budowy własnego hotelu.

Właściciele promują swój obiekt w sieci, jako "jeden z pierwszych hoteli wykorzystujących stare kontenery", jednocześnie zaznaczając, że na całym świecie istnieje już kilka podobnych miejsc.

Obiekt jest otoczony górami i położony bardzo blisko popularnych miejsc narciarskich, takich jak Copper Mountain i Breckenridge. Nie ma tutaj typowej atmosfery, jak w pobliskim, zatłoczonym kurorcie narciarskim Vail.

Hotel w kontenerach. Otwarty dla wszystkich

Gospodarze zapraszają do siebie wszystkich podróżników, także takich "chcących zasmakować szampana, ale mających budżet tylko na piwo". Cena na osobonoc w The Pad zaczyna się od 50 dolarów (ok. 205 złotych), co jest stosunkowo niską ceną w USA. Najdroższe pokoje kosztują około 300 dolarów za noc. W porównaniu z Vail, najpopularniejszym kurortem w tej części stanu Kolorado, są to konkurencyjne ceny.

W 18 kontenerach zostało zaprojektowanych 36 pokojów na 101 miejsc. Pokoje różnią się od siebie wielkością i standardem. Możemy przenocować tutaj w niewielkim mikro-pokoju jak również wykupić pobyt w dwuosobowym apartamencie.