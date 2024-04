Warszawski pałac ma ponad 300 lat. Po raz pierwszy będzie można go zwiedzić

Po raz pierwszy w swojej długiej, sięgającej XVII wieku historii jeden z najpiękniejszych pałaców Warszawy zostanie udostępniony zwiedzającym. 21 maja po godzinie 20 będzie miało miejsce uroczyste otwarcie Pałacu Krasińskich, zwanego także Pałacem Rzeczypospolitej. W trakcie uroczystości będzie można usłyszeć utwór specjalnie skomponowany na tę okazję, a po zmroku fasada pałacu stanie się tłem dla pokazu multimedialnego.

Co będzie można zobaczyć wewnątrz pałacu?

We wnętrzach pałacu będzie można oglądać zabytki polskiego i światowego piśmiennictwa, jak np. Kazania świętokrzyskie, Psałterz floriański, Rocznik świętokrzyski dawny, rękopisy kronik Galla Anonima i Wincentego Kadłubka, a także średniowieczne i renesansowe dzieła iluminatorów europejskich, w tym słynna Sforziada. Wyeksponowany zostanie także jedyny autograf Jana Kochanowskiego i utwory innych polskich znanych pisarzy, a także rękopisy Chopina czy oryginały otworów Jacka Kaczmarskiego.

Jeden z najpiękniejszych polskich pałaców

Pałac Kasińskich jest barokowym pałacem zbudowanym w latach 1677-1995. Zaprojektował go Tylman z Gameren - architekt holenderskiego pochodzenia, wykształcony we Włoszech, a sprowadzony do Polski przez Lubomirskich w latach 60. XVII wieku. Szkice do projektu do dziś znajdują się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Z założenia kompleks pałacowo-ogrodowy miał dorównywać innym siedzibom magnackim w ówczesnej Warszawie, jak również budowanemu pałacowi w Wilanowie. Projekt już wtedy należy uznać za udany, gdyż uważano go za jeden z najpiękniejszych pałaców w Polsce.

Nazwa "Pałac Rzeczypospolitej" została nadana pod koniec 1765 roku, kiedy budynek został zakupiony przez Rzeczpospolitą na siedzibę Komisji Skarbowej Koronnej. W kolejnym roku rozpoczęła się jego przebudowa dostosowująca pomieszczenia do nowych funkcji. W trakcie II wojny światowej pałac został doszczętnie spalony i zniszczony w 85 proc. Powojenna odbudowa została ukończona w 1961 roku, wówczas przejęła go Bibliotek Narodowa.