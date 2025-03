ETA (Electronic Travel Authorisation) będzie certyfikatem elektronicznym, wymaganym w przypadku osób dorosłych i małoletnich, które są zwolnione z obowiązku posiadania wizy lub nie posiadają uregulowanego statusu migracyjnego w Wielkiej Brytanii. Certyfikat pozwoli na wielokrotne wjeżdżanie do Wielkiej Brytanii na okres do sześciu miesięcy. W praktyce więc będzie potrzebny np. turystom czy odwiedzającym rodziny. Przypisany będzie do konkretnego dokumentu paszportowego, więc jego utrata bądź upłynięcie terminu ważności wymusi wyrobienie nowego certyfikatu. Bazowo ETA będzie ważne dwa lata.