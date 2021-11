Wielkie statki wycieczkowe. Jaka czeka ich przyszłość?

Więcej o statkach wycieczkowych, a w szczególności o popularnym VikingStar, dowiesz się, oglądając program "Wielkie wycieczkowce. VikingStar" w najbliższy wtorek o godzinie 22:00 na antenie kanału Polsat Doku.

Przypomnijmy, że rok 2020 miał być rekordowym dla branży wycieczkowców. Niestety wybuch pandemii na wiele miesięcy niemalże zamknął całą branżę. Setki statków stało bezczynnie w dokach portowych, czekając na ewentualne odmrożenie turystyki morskiej.

Tamten okres okazał się tak fatalny, że na całym świecie zezłomowano ponad 20 olbrzymich statków wycieczkowych, ponieważ nie przynosiły żadnego zysku, a ich utrzymanie generowało ogromne koszty. Szacuje się, że okres zamknięcia branży w 2020 roku przyniósł dla wszystkich firm ponad 77 miliardów dolarów straty.

Czy ta część sektora turystycznego będzie miała jeszcze szansę się odrodzić? Wszystko zwiastuje, że tak. Pod koniec października zapadła w USA decyzja o wznowieniu rejsów statków wycieczkowych. Będą one mogły znowu wyruszać w dalekie rejsy po oceanach na całym świecie.

Zdjęcie Po ponad roku przerwy, dokładnie 18 października 2021 roku wielkie wycieczkowce wróciły także do Stambułu w Turcji / Chris McGrath / Getty Images

Wenecja zamyka się na wycieczkowce

Już przed pandemią niektóre oblegane destynacje turystyczne miały olbrzymi problem ze statkami wycieczkowymi. W Wenecji turystyczne cruisery nie tylko przesłaniały swoją kilkusetmetrową sylwetką widok na miasto, cumując w porcie, ale przede wszystkim emitowały zanieczyszczenia, które lądowały w płytkich wodach laguny, gdzie znajduje się miasto.

Decyzją władz miasta od 1 sierpnia 2021 roku statki wycieczkowe mają zakaz wpływania do laguny oraz na teren głównego kanału w Wenecji. Mogą one jedynie zacumować po zewnętrznej stronie Laguny Weneckiej.

Zdjęcie Olbrzymie statki, cumując w Wenecji, zasłaniały widok na miasto, dla którego przyjeżdżają tam miliony turystów rocznie / Massimo Di Nonno / Getty Images

Statki wycieczkowe bardziej ekologiczne

Głównym zarzutem wielu środowisk, w tym ekologicznych, jest to, że statki wycieczkowe emitują wiele zanieczyszczeń, które trafiają wprost do wód morskich. Ponadto ilość mazutu - ciężkiego oleju napędowego, jaki jest spalany podczas rejsu - jest tak duża, że do atmosfery i oceanów trafiają olbrzymie ilości dwutlenku węgla.

Ponadto pasażerowie, udając się na wakacyjny rejs statkiem, produkują aż 40 litrów ścieków dziennie i zostawiają po sobie każdego dnia 340 litrów zużytej wody, której już nie można do niczego ponownie wykorzystać.

W odpowiedzi na krytykę, branża wycieczkowców postanowiła zmienić swoje nastawienie do środowiska. Latem 2023 roku zadebiutuje na morzach pierwszy statek o napędzie hybrydowym. Będzie to cruiser należący do luksusowej marki Silversea Cruises będącej częścią Royal Caribbean Group.

Zdjęcie Popularny VikingStar podczas swojego dziewiczego rejsu w 2015 roku / Ibrahim Uzun/Anadolu Agency / Getty Images

Nowa klasa cruiserów znana pod nazwą "Project Evolution" będzie napędzana systemem ogniw paliwowych, technologią baterii i silnikami dwupaliwowymi korzystającymi głównie z gazu LPG.

Takie rozwiązanie technologiczne przede wszystkim uwolni statek od emisji zanieczyszczeń podczas postoju w porcie. Statki hybrydowe nie tylko będą emitować mniej dwutlenku węgla podczas cumowania, ale zmniejszą o 40% emisję całkowitą emisję gazów cieplarnianych.

Informacja o budowie zupełnie nowego typu statku wycieczkowego rzuca inne światło na całą branżę. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że pozostałe firmy organizujących oceaniczne rejsy turystyczne pójdą w ślad za Silversea Cruises i na morzach będziemy spotykać coraz więcej takich jednostek.

