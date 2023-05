Spis treści: 01 Mutlipass Wizz Air będzie dostępny jeszcze w tym miesiącu?

Mutlipass Wizz Air będzie dostępny jeszcze w tym miesiącu?

Polski rynek lotniczy w końcu doczekał się nowości, za którą wszyscy wyglądali z utęsknieniem. Wizz Air trzy tygodnie temu zapowiedział wprowadzenie usługi multipass z początkiem maja. Multipass dotyczył będzie wszystkich lotów z siatki połączeń w Polsce.

Tymczasem mamy połowę miesiąca, a dalej nie dostaliśmy oficjalnej informacji ze strony przewoźnika. W Łodzi odbyło się Forum Routes Europe, które zakończyło się 11 maja, podczas którego udało się ustalić, że Wizz Air planuje uruchomienie usługi w ciągu kilku dni. Dzięki użytkownikom forum fly4free wiemy, jakie koszty trzeba będzie ponieść, aby cieszyć się subskrypcją.

Za subskrypcję zapłacimy od 238 do 478 złotych

Według udostępnionych danych będziemy mogli skorzystać z dwóch opcji Wizz Multipass: albo jeden lot w jedną stronę miesięcznie, albo na jedną podróż w obie strony miesięcznie. Dotyczy to całej międzynarodowej siatki lotów z Polski, co więcej, co miesiąc możemy wybierać inne połączenia. Za jeden lot miesięcznie zapłacimy 239 złotych, natomiast za dwa loty, czyli podróż w obie strony zapłacimy do 478 złotych.

Minimalny czas subskrypcji wynosi 6 miesięcy

Najkrótszy okres, na jaki możemy wykupić subskrypcję, wynosi co najmniej 6 miesięcy. W związku z tym, jeżeli zdecydujemy się na subskrypcję, nie będziemy mogli z niej wcześniej zrezygnować. Rezerwacji na lot musimy dokonać na 5 dni przed planowanym odlotem.

Należy jednak podkreślić, że wymienione ceny dotyczą tylko lotów Basic, gdzie dostępny mamy mały bagaż podręczny. Firma jednak oferuje rozszerzenie subskrypcji multipass o dodatkowy bagaż. Dołączenie do pakietu z jednym lotem 20-kilogramowego bagażu będzie nas kosztować dodatkowe 172 złote. Przy opcji w obie strony, dodatkowa usługa bagażu rejestrowanego wyniesie nas 344 złote.

Na co jednak warto zwrócić uwagę. Podczas trwania subskrypcji w każdym momencie możemy dołożyć sobie dodatkową usługę, jednak lepiej to dobrze przemyśleć, bo już nie będzie odwrotu. Wizz Air jasno określa zasady korzystania z multipass, jeżeli wykupisz daną usługę, nie ma możliwości rezygnacji z niej podczas trwania subskrypcji.

Czy multipass od Wizz Air w ogóle się opłaca?

Aby określić, czy to się w ogóle opłaca, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, jakie kraje są naszym punktem docelowym. Jeżeli wybieramy się do miejsc, gdzie ceny biletów są znacznie tańsze, niż w przypadku innych, jak Holandia czy Skandynawia, to multipass może wydawać się niepotrzebną fanaberią.

Jednak, jeżeli zamierzamy latać co miesiąc, a naszym celem są kraje o wiele dalsze i bardziej egzotyczne, jak Maroko czy Wyspy Kanaryjskie, to będzie to inwestycja, która zwróci nam się już w pierwszych dniach otwarcia sezonu, gdy ceny biletów poszybują mocno w górę.

Należy jednak pamiętać o tym, że loty się nie kumulują. Jeżeli w danym miesiącu nie skorzystamy z usługi, to najzwyczajniej w świecie nasze pieniądze nam przepadną. Pamiętajmy jednak, że nie są to oficjalnie udostępnione cenniki przez linie lotnicze, w związku z czym ceny usług mogą ulec zmianie.