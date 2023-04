Spis treści: 01 Co można zabrać do bagażu podręcznego?

02 Jak spakować bagaż podręczny. Proste triki

03 Ile może ważyć bagaż podręczny w Wizz Air i Ryanair?

Co można zabrać do bagażu podręcznego?

Bagaż podręczny, jak sama nazwa wskazuje, ma zawierać te przedmioty, które podczas lotu musimy mieć przy sobie. Podczas pakowania trzeba mieć również na uwadze fakt, że niektóre przedmioty nie mogą się w nim znaleźć. Na liście rzeczy zakazanych w bagażu podręcznym znajdziemy:

broń,

materiały wybuchowe (np. petardy),

ostre narzędzia,

sprzęt sportowy,

substancje łatwopalne,

środki chemiczne,

środki toksyczne,

zapałki.

Pakując torbę do kabiny przed podróżą samolotem, warto wiedzieć, co może się w niej znaleźć. Dodatkowo konieczne jest przestrzeganie gramatur tych produktów oraz odpowiednie ich spakowanie. W bagażu podręcznym możemy przewieźć:

100 ml alkoholu,

100 ml kosmetyków,

100 ml napojów,

leki,

ubrania,

sprzęt medyczny (np. aparat do mierzenia ciśnienia),

żywność.

Każdy pasażer powinien pamiętać, że przewożenie kosmetyków w bagażu podręcznym nie jest możliwe w ich oryginalnych opakowaniach oraz w formie stałej. Muszą one być przelane do mniejszych i przezroczystych opakowań, a następnie zamknięte w przezroczystej folii lub kosmetyczce. Przed każdym wyjazdem warto ponadto sprawdzić regulamin linii lotniczych, które wybraliśmy i upewnić się, co możemy zabrać na pokład.

Jak spakować bagaż podręczny. Proste triki

Jednym z największych dylematów podczas pakowania bagażu podręcznego jest zabranie odpowiedniej ilości ubrań. Szczególnie jeśli nie zabieramy dodatkowej walizki. W takim przypadku zacznij od zrobienia listy rzeczy do spakowania. Powinna ona odpowiadać nie tylko długości pobytu, ale również pogody na miejscu. Taką listę warto także rozszerzyć o potrzebne rzeczy takie jak dokumenty (paszport czy prawo jazdy), niezbędne lekarstwa, bilety lotnicze czy potwierdzenie rezerwacji hotelu. Lista powinna zawierać naprawdę obowiązkowe pozycje, a każda rzecz "na wszelki wypadek", lepiej niech zostanie w domu.

Przed wyjazdem zaopatrzmy się w małe opakowania do kosmetyków (dostępne w większości drogerii) i przezroczystą kosmetyczkę. Najważniejsze jest nieprzekroczenie wymaganych regulaminowo limitów. Z tego względu, tak samo jak w przypadku ubrań, zabieramy jedynie niezbędne produkty. Warto pamiętać, że przy dłuższym pobycie, lepszym wyborem będzie kupno np. żelu pod prysznic na miejscu lub sprawdzenie, czy nie jest on oferowany przez hotel.

Gdy już mamy przygotowane rzeczy, które chcemy zabrać, czas na wybór i spakowanie walizki. Każda linia lotnicza ma swoje własne przepisy dotyczące wagi i wymiarów bagażu podręcznego. Musimy się ich bezwzględnie trzymać, żeby nie płacić sporych sum na lotnisku. Do bagażu w pierwszej kolejności wkładamy rzeczy ciężkie i nieporęczne. Dzięki temu mniejsze elementy możemy umieścić w taki sposób, by wypełniły powstałe przestrzenie. Podczas pakowania pamiętajmy o kluczowych przedmiotach takich jak dokumenty, leki czy zestaw ubrań na zmianę. Najlepiej umieścić je w bocznej kieszeni lub na samym końcu, by zawsze mieć do nich łatwy dostęp.

Zdjęcie Co należy zapakować do bagażu podręcznego? / 123RF/PICSEL

Ile może ważyć bagaż podręczny w Wizz Air i Ryanair?

Bagaż podręczny musi spełniać odpowiednie warunki, które indywidualnie ustala każda linia lotnicza. Warto zwrócić uwagę, że w tym przypadku mówimy nie tylko o maksymalnych wymiarach walizki, ale również wadze czy elementach dodatkowych.

Linie lotnicze Wizz Air umożliwiają wniesienie na pokład walizki o maksymalnej wadze 10 kg. Dodatkowo bagaż podręczny musi zmieścić się pod fotelem przed pasażerem, więc węgierskie linie lotnicze określiły jego maksymalne wymiary: 40 × 30 × 20 cm. Do podanych wymiarów nie wlicza się uchwytów czy kółek, jeśli nie powiększają obrysu o więcej niż 5 centymetrów. Kółka w bagażu podręcznym w liniach Wizz Air są dozwolone, ale nieobowiązkowe. Więcej o bagażu podręcznym w liniach Wizz Air pisaliśmy w innym artykule.

W przypadku irlandzkich linii lotniczych Ryanair nie została wyszczególniona maksymalna waga bagażu podręcznego. Musi on spełniać jedynie wymagania co do wymiarów, czyli 42 × 20 × 30 cm. Przewoźnik ma na lotniskach specjalne sortowniki, w których musi zmieścić się walizka lub torba. Bagaż podręczny w Ryanair musi zmieścić się pod siedzeniem znajdującym się przed pasażerem. Szczegółowo opisaliśmy to w artykule o wadze i wymiarach bagażu podręcznym w Ryanair.

W Polskich Liniach Lotniczych LOT wielkość bagażu podręcznego zależy od rodzaju trasy, a także klasy wybranej przez klienta. Na lotach krótkodystansowych po Polsce w klasie ekonomicznej limit wagowy bagażu podręcznego to 8 kg. W przypadku krótkodystansowych lotów międzynarodowych limity wagowe zostały podzielone na klasę biznes (dwie walizki po 9 kg) i ekonomiczną (jeden bagaż max 8 kg). Na trasach długodystansowych polski przewoźnik dokonał większego podziału limitów bagażu podręcznego:

loty do/z Chin, Indii, Japonii, Kanady, Kazachstanu, Korei Południowej w klasie biznes - limit dwóch bagażu po max 9 kg,

loty do/z Chin, Indii, Japonii, Kanady, Kazachstanu, Korei Południowej w klasie ekonomicznej premium - max 12 kg w dwóch sztukach bagażu, jedna max 8 kg,

loty do/z Chin, Indii, Japonii, Kanady, Kazachstanu, Korei Południowej w klasie ekonomicznej - jeden bagaż max 8 kg,

loty do Stanów Zjednoczonych w klasie biznes - jeden bagaż max 12 kg,

loty do Stanów Zjednoczonych w klasie ekonomicznej premium - jeden bagaż max 10 kg,

loty do Stanów Zjednoczonych w klasie ekonomicznej - jeden bagaż max 8 kg.

Każdy bagaż podręczny pasażera PLL LOT musi posiadać odpowiednie wymiary - 55 cm wysokości, 40 cm szerokości oraz 23 cm głębokości, a suma wymiarów nie może przekroczyć 118 cm.

Pasażerowie niemieckich linii lotniczych Lufthansa, nie mogą posiadać bagażu podręcznego o wymiarach większych niż 55 × 40 × 23 cm, a dodatkowo w zależności od klasy konieczne jest także przestrzeganie jego ciężaru. Limity przedstawiają się następująco:

klasa ekonomiczna oraz ekonomiczna premium - jeden bagaż max 8 kg,

klasa biznes oraz pierwsza - dwa bagaże, każdy max 8 kg.

Dodatkowo podróżując liniami Lufthansa, można na pokład (bezpłatnie) zabrać mały bagaż (30 × 40 × 10 cm, np. torebka czy torba na laptopa). Na każde dziecko przysługuje także, możliwość zabrania nosidełka lub fotelika samochodowego, a dla osób niepełnosprawnych - sprzętu ortopedycznego czy wózka inwalidzkiego.

