Trzy przyciągające uwagę drapacze chmur połączone w wielu punktach kładkami i tworzące wizualnie jedną wieżę. To nowe Centrum Finansowe Wuhan Taikang. Ma być częścią dzielnicy biznesowej Hankou Riverside.

To nie jeden, a trzy wieżowce

Jak pokazują wizualizacje udostępnione przez Zaha Hadid Architects trzy wieże będą stały bardzo blisko siebie, będą także połączone kładkami w wielu punktach, umożliwiając łatwe poruszanie się między nimi bez konieczności schodzenia na parter.

Na razie nie podano wysokości, wiadomo jednak, że trzy wieżowce będą różniły się liczbą pięter - Tower One ma mieć 52 piętra i można z niego będzie podziwiać panoramę miasta, Tower Two - 47 pięter i wychodzić ma na dolinę Jangcy, Tower Three - 50 pięter i oferować będzie widok na park.



Sklepy i restauracje na poziomie parteru i holu otaczać będą dziedziniec z ogrodem, który dzięki położeniu będzie rozciągał się pionowo niczym kanion miejski między trzema wieżami. Kolejne udogodnienia będą znajdowały się na mostach pomiędzy wieżami. Na samej górze z kolei będzie znajdował się taras z ogrodem, z którego będzie można podziwiać zarówno panoramę miasta, jak i dolinę rzeki.

Przestrzeń o powierzchni 266 tysięcy metrów kwadratowych ma oferować biura, apartamenty, hotel, sklepy i restauracje. Centrum będzie w stanie przyjąć dziennie 20 tysięcy osób.

Inwestycja ma otrzymać certyfikat zielonego budynku LEED Gold

Bryła została tak zaprojektowana, aby na każdym piętrze był dostęp do światła słonecznego. Wieżowce wyposażone będą w energooszczędne systemy ogrzewania, chłodzenia i zbierania wody deszczowej. Inteligentne systemy monitorowania i kontroli mają śledzić zużycie energii, a architektura krajobrazu nie dość, że będzie bazowała na odpornej na suszę, rodzimej roślinności, to będzie zintegrowana z większym programem Sponge City w Wuhan dotyczącym zarządzania wodami opadowymi.

Obecnie centrum jest w budowie. Planowana data ukończenia to 2025 rok.