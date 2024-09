Spis treści: 01 Tanie linie, niezła obsługa

02 Koniec promocji

03 Czy można zwrócić bilet Wizzair?

Niskokosztowe linie lotnicze charakteryzuje nie tylko relatywnie tani bilet na samolot, ale także dość ograniczona liczba usług w cenie. Nie ma szans na darmową zmianę rezerwacji, tak samo jak na branie dodatkowych bagaży w cenie biletów. Usługa jest tania, ale przy okazji dość podstawowa. Na tym tle poniekąd wyróżniał się węgierski Wizz Air. Przewoźnik oferował ciekawą politykę zwrotu kosztów w przypadku odwołanego lotu.

Jeżeli jako pasażerowie otrzymaliśmy informację, że z przyczyn niezależnych od nas Wizz Air anulował nasz lot, to mieliśmy dwie opcje otrzymania zwrotu pieniędzy. Pierwsza to zwrot środków na kartę płatniczą - wtedy otrzymywaliśmy 100% ceny biletu. Druga pozwalała nam zwrócić pieniądze na konto Wizz Air, z tym że w nagrodę otrzymywaliśmy dodatkowo 20 procent ceny biletu.

To opcja korzystna dla obu stron. Wizz Air miał pewność, że pasażer i tak wyda te pieniądze na jego ofertę, a pasażer zamiast np. 1000 zł, otrzymywał do wydania aż 1200. Zdaje się jednak, że te czasy minęły. Wiele wskazuje na to, że możliwość otrzymania dodatkowych środków zniknęła raz na zawsze.

O sprawie poinformował m.in. portal fly4free.pl zwracając uwagę, że na stronie przewoźnika nie ma już informacji o możliwości otrzymania takiego bonusu. Faktycznie, strony internetowe informujące o działaniu zwrotów i anulowaniu rezerwacji nie zawierają żadnej wzmianki o 20 proc. dodatkowego zwrotu w przypadku wybrania opcji z kontem Wizz Air.

Na ten moment pasażerowie mogą skorzystać ze zwrotu na kartę i konto Wizz Air, ale w obydwu przypadkach otrzymamy "tylko" 100 proc. poniesionych kosztów - nie ma już miejsca na żadne bonusy. Jak podaje wspomniany portal, nieoficjalnie mówi się, że korzystna dla pasażerów opcja od września jest już niedostępna.

Postanowiłem sprawdzić to u źródła - czeka na odpowiedź linii Wizz Air i gdy ta tylko się pojawi, tekst zostanie zaktualizowany.

Wcześniej pisałem o sytuacji, w której nasz lot zostanie anulowany, a my chcemy otrzymać zwrot środków. Co jednak, gdy to my musimy anulować naszą rezerwację? Nie jest to takie proste. Jeżeli anulujemy bilet do dwóch tygodni przed odlotem, będziemy mogli otrzymać zwrot środków - ale konieczne będzie uiszczenie opłaty wynoszącej nawet kilkaset złotych.

Anulowanie biletu Wizz Air w ciągu dwóch tygodni do odlotu nie pozwoli nam otrzymać zwrotu środków. Przewoźnik poleca wykupienie usługi Flex. To dodatkowy koszt, ale przynajmniej będziemy mogli zmieniać naszą rezerwację dowolną liczbę razy.